Toto miesto v Biskupiciach každý z diaľky obchádzal: Prišiel tam Denis, o tri hodiny už nič nebolo ako predtým!

Aj Slovákom záleží na budúcnosti. A nestarajú sa o ňu len tým, že v sobotu prišli k volebným urnám. Zapojili sa aj do svetovej výzvy vyčistiť svoje okolie.

Aj vy ste sa zapojili do "trash challenge"? Pošlite nám fotky, ako ste zmenili svoje okolie, na tip@novycas.sk!

Namiesto hltania čili papričiek, či preťahovania si prezervatívu cez nosné dierky prišiel internet konečne s výzvou, ktorá má zmysel. Zahlcovanie planéty plastami je problém, ktorý sa dotýka všetkých ľudí na svete a aj výzva s názvom "trash challenge" alebo "odpadková výzva" môže pomôcť zvrátiť katastrofu.

Aj Slováci sa zapojili do výzvy, ba niektorí na to nepotrebovali ani to a svoje okolie vyčistili sami od seba. Do redakcie sa nám ozval čitateľ Denis, ktorý schytil plastové vrecia a pustil sa do upratovania. Dlho ho trápil pohľad na bordel pri trati v Podunajských Biskupiciach, tak s tým cez víkend niečo urobil. Trvalo mu to 3 a pol hodiny.

Miesto, z ktorého sa pred jeho zásahom dvíhal žalúdok, sa s Denisovou pomocou zmenilo na nepoznanie. "Trash Challenge ma zaujal, pretože mi nie je ukradnuté životné prostredie, v ktorom žijeme a hlavne preto, že vďaka tejto výzve sa dostane do povedomia ľudí dôležitosť ochrany životného prostredia," povedal Denis.