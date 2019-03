Krajniak sa tvrdo pustil do Čaputovej a Šefčoviča: Toto sa chystá 30. marca urobiť vo volebnej miestnosti!

Prezidenta si z kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola, nevyberie.

Milan Krajniak zo strany Sme rodina získal 16. marca 2,8 % hlasov voličov. Svojim priaznivcom však odporúčanie, koho voliť v druhom kole volieb 30. marca, nedáva. ,,Vo volebnej miestnosti na hlasovacom lístku uvidím mená dvoch progresívcov, ktorí podporujú ďalšiu stratu suverenity Slovenskej republiky, ktorí podporujú vymazanie našej kresťanskej identity a jej preprogramovanie na ideologický asfalt, a ktorí tolerujú šikanovanie každého človeka s inými civilizačnými hodnotami, aké presadzujú oni," obul sa tvrdo do Zuzany Čaputovej a Maroša Šefčoviča.

,,Že v kampani pani Čaputová aj pán Šefčovič rozprávali čosi iné, ľúbivejšie, umiernenejšie, dokonca občas viedli aj celkom konzervatívne reči? Pán Boh mi dal rozum na to, aby som ho používal. Tak som si pozrel program Progresívneho Slovenska, ktorého je pani Čaputová spoluautorkou. Pozrel som si program Strany európskych socialistov, ktorého je pán Šefčovič garantom. Mohli by sme si zahrať hru “Nájdi tri rozdiely”, ale museli by sme sa snažiť veľmi dlho," pokračuje Krajniak.

,,Rozdiel je iba v tom, že pani Čaputová sa k progresivizmu hlási, aj keď ho nezdôrazňuje, zatiaľ čo pán Šefčovič je schopný poprieť aj to, že jedáva rezne, ak by mal pocit, že sa tým môže od pani Čaputovej odlíšiť. Obaja sú ideologicky červeno-zelení, jedna sa snaží svoje farby zoslabiť, druhý narýchlo premaľovať. Ako konzervatívec to “nezožeriem” ani jednému z nich. Takže 30. marca chytím za plentou pero a preškrtnem oboch kandidátov. Vážim si svoje volebné právo, a preto prídem vyjadriť svoj názor," ukončil svoj dlhý príspevok Krajniak.