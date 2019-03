Koniec Škrtela otvára dvere novej dvojici stopérov: Bitka o stred obrany

Koniec reprezentačnej kariéry Martina Škrtela otvára dvere dvojici stopérov - Lukášovi Štetinovi a Denisovi Vavrovi, ktorí by mohli dostať viac herného priestoru v zápasoch slovenskej futbalovej reprezentácie.

Minimálne jeden z nich by mal nastúpiť do blížiacich sa kvalifikačných zápasov SR o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy proti Maďarsku (21. marca v Trnave) a Walesu (24. marca v Cardiffe) po boku Milana Škriniara. Obidvaja zadáci cítia veľkú šancu presadiť sa.

"Akonáhle Škrtel oznámil koniec pôsobenia v reprezentácii. hovoril som si, že moje šance sú väčšie. Až čas však ukáže, aká dvojica sa vytvorí," povedal 27-ročný Štetina na pondelňajšom stretnutí so zástupcami médií v Šamoríne. Rodák z Nitry pôsobiaci v českom klube AC Sparta Praha za Slovensko nastúpil od roku 2013 iba do dvoch duelov, v ktorých sa stihol raz presadiť aj gólovo. Odvtedy ho postretli viaceré zranenia, ale aktuálne je v poriadku.

"Po futbalovej stránke sa cítim dobre. Hral som viac zápasov aj v klube, pár som ich však vynechal pre červenú kartu. Prípravu som absolvoval celú a bolo to fajn. Zvyšok záleží iba na mne, musím byť v prvom rade zdravý," doplnil Štetina.

Denis Vavro dosiaľ rovnako odohral za reprezentačné "áčko" dva zápasy - bolo to ešte v januári 2017 na prípravnom turnaji v Abú Zabí proti Ugande a Švédsku, tieto súboje sa však registrujú ako "neoficiálne". Na "vážny" debut tak 22-ročný hráč dánskeho FC Kodaň ešte stále čaká.

"Urobím všetko pre to, aby som sa dostal do základu. Tréner Pavel Hapal mi pred nomináciou volal ohľadom toho, ako sa cítim a či som pripravený. Povedal som mu, že posledné zápasy som za Kodaň odohral celú minutáž, pripravujem sa naplno a chcem sa pobiť o miesto," povedal účastník ME 2017 hručov do 21 rokov Vavro, ktorého mrzelo Škrtelovo rozhodnutie. "Bolo mi to ľúto, lebo ho považujem za vzor od malička a chcel som si s ním raz zahrať. Rozhodol sa však takto a musíme to akceptovať," doplnil rodák z Partizánskeho.

Obidvaja stopéri sa cítia byť pripravení na kvalifikačné duely a očakávajú aj dobrú atmosféru najmä v domácom prostredí. "S Maďarmi očakávam derby ako napríklad proti Čechom. Nebude to jednoduchý zápas a verím, že diváci v ňom utvoria dobrú atmosféru. Stretnutie bude mať náboj, nedáme si nič zadarmo," myslí si Štetina. "Urobíme všetko pre to, aby sme dobre vstúpili do kvalifikácie. Maďari nám isto nedajú nič zadarmo a bude to do veľkej časti o osobných súbojoch. Tie mi však vyhovujú," doplnil Vavro.