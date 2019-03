Tragédia vo Vysokých Tatrách: Skialpinistka zletela do doliny, pád neprežila!

Vysoké Tatry si vyžiadali ďalšiu obeť. Slovenská skialpinistka spadla z vrchu Patrie (2203 m. n. m.) do Mengusovskej doliny. Žena zraneniam podľahla.

Na tiesňovú linku horským záchranárom v utorok dopoludnia oznámili pád slovenskej skiaplistky z Patrie (2203 m. n. m.) smerom do Mengusovskej doliny. Mužovi, ktorý pád oznámil, sa so ženou po páde nepodarilo nadviazať hlasový a pre hmlu ani vizuálny kontakt. Po privolaní pomoci sa vybral do žľabu za ňou. Po príchode k skialpinistke začal s oživovaním,

Dvojicu sa podarilo lokalizovať aj z paluby vrtuľníka leteckých záchranárov. Po vysadení lekár leteckých záchranárov s horským záchranárom pokračovali v rozšírenej resuscitácii. Žiaľ, aj napriek maximálnemu úsiliu všetkých zúčastnených, sa už skaialpinistke pomôcť nedalo - informovala Horská záchranná služba na svojej internetovej stránke.