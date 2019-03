Čakajú Ligu majstrov veľké zmeny? Nový formát a termíny zápasov!

Liga majstrov v novom šate? Najslávnejšia futbalová klubová súťaž by mohla v nasledujúcich rokoch prejsť výraznými zmenami. Na ne by doplatili predovšetkým menšie kluby.

Novinka by sa okrem samotnej štruktúry súťaže dotkla aj termínov zápasov.

Liga majstrov cez víkendy? Presne s takýmto nápadom sa pohrávajú zástupcovia UEFA a popredných európskych tímov. Oveľa zásadnejšou zmenou bude ale samotný herný formát.

Champions League by sa totiž mala rozdeliť na niekoľko tzv. "Superskupín", z ktorých by sa malo podľa dosiahnutých výsledkov postupovať a zostupovať podobne, ako je to pri európskych národných súťažiach.

Do Ligy majstrov by sa tak nekvalifikovali mužstvá na základe umiestnenia v domácich ligách. Toto pravidlo by prakticky eliminovalo menšie tímy, o čo tiež predstavitelia európskych veľkoklubov neskrývane usilujú.

Zmení sa aj termíny zápasov?



Informáciu o navrhovaných zmenách potvrdil šéf Juventusu Turín Andrea Agnelli. Zástupcovia najbohatších klubov by o prípadných novinkách mali rokovať vo švajčiarskom Nyone s poprednými predstaviteľmi UEFA.



Zmeny by sa mali dotknúť aj termínov zápasov. Tie by sa mali odohrávať predovšetkým cez víkendy, čo by malo zaručiť väčšiu sledovanosť a tým pádom oveľa výraznejšie zisky z televíznych práv.



V najbližších sezónach sa však nič meniť nebude. "Môžeme potvrdiť, že súčasný systém zostane v platnosti minimálne do roku 2024," potvrdil hovorca UEFA.