Rozvodová vojna Vondráčkovej a Plekanca: Kanadský súd rozhodol o deťoch, už sa to nedá zvrátiť!

Rozhodnuté. Speváčka Lucie Vondráčková a hokejista Tomáš Plekanec sa rozvádzajú.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Okrem iného sa sporili o tom, kde majú vyrastať ich synovia Matyáš a Adam. Speváčka sa snažila súd presvedčiť o tom, že by im bolo lepšie v Kanade, ktorú poznajú ako svoj domov. V Montreale totiž rodina žila kvôli Plekancovej hokejovej kariére. Lenže súd dal za pravdu práve športovcovi a deti sa majú vrátiť do Česka.

,,Môžem potvrdiť, že dnes bol doručený rozsudok k odvolaniu matky proti rozhodnutiu kanadského súdu prvého stupňa z 8. februára 2019 vo veci návratovej žaloby. Súd nariadil, aby obaja neplnoletí boli vrátení do Českej republiky. Rozhodnutie je právoplatné,“ zistil v pondelok portál extra.cz od Lenky Radoňovej, advokátky Tomáša Plekanca. ,,Jednalo sa o žalobu vo veci zadržovania detí v cudzom štáte bez súhlasu otca,“ upresnila predmet sporu Radoňová.

Ako píše denník Blesk, Vondráčková požiadala, aby návrat chlapcov do Česka zatiaľ odložili a v tom jej kanadský súd vyhovel. ,,Podľa skoršieho rozhodnutia súdu prvého stupňa sa mali deti vrátiť do Českej republiky bezodkladne. Odvolací súd zohľadnil záujmy detí, na ktoré opakovanie upozorňovala pani Lucie Vondráčková a rozhodol tak, že deti dokončia školský rok, nebudú teraz meniť svoj domov a do ČR sa vrátia až po jeho skončení,“ napísali Blesku speváčkini právnici Petr Machálek a Martin Kornel.