Kauza zabitého Filipínca Henryho: Vypovedať prišlo päť svedkov, čo prezradili súdu kamaráti obžalovaného?

Zatiaľ piati z predvolaných 13 svedkov sa dostavili v utorok na proces v kauze zabitia Filipínca Henryho Acordu, v ktorej pojednáva trojčlenný senát Okresného súdu (OS) Bratislava I s obžalovaným Jurajom Hossom.

"Videl som, ako sa obžalovaný a poškodený hádali cez cestu. Potom na neho Juraj H. zaútočil, udrel ho, a keď bol na zemi, tak do neho kopal. Poškodený sa zdvíhal zo zeme a obžalovaný ho kopol. Videl som jeden úder, kopanec a potom aj dve facky. Sedel som v aute a nepočul som, o čom sa hádajú. Obžalovaný tam po útoku len stál a ostatní ľudia poškodenému, ktorý ležal na zemi, pomáhali. Celý incident som videl približne zo vzdialenosti asi 30 až 40 metrov. Bola vtedy dobrá viditeľnosť," vypovedal okrem iného svedok Marek F., ktorý pracuje ako taxikár a bol v čase incidentu v práci.

"Poznám obžalovaného asi rok a pol. Spolupracujeme. V tento deň sme skončili skôr v robote, išli sme do hotela, kde sme mali oslavu pri príležitosti 25. výročia založenia našej spoločnosti. Tam niektorí pili, ja som nepil, doviezol som Juraja H. autom k justičáku. Ja som išiel domov. On mohol vypiť približne štyri až päť fľaškových pív. Potom sme si esemeskovali, kde mi napísal, že pije ďalšie pivá. Na firemnej akcii sa zabával, uvoľnil sa a rozprával sa s kolegami. Nevšimol som si na ňom žiadne agresívne sklony, on nikdy nebol násilný. V robote bol ústretový, bol kamarátsky a pomáhal mi. Sťažoval sa mi však predtým, že má úzkosť a depresie a užíva nejaké tabletky," povedal zase svedok Rastislav T.

"S obžalovaným som sa stretla približne o 20.00 h a boli sme spolu približne do polnoci. Ja som nepožila alkoholické nápoje, on mohol vypiť približne štyri pivá. Nebol namol, trošku mal vypité, sem-tam nejaké slovo zabľabotal. Po rozchode na Kamennom námestí povedal, že ide na jedno, dve pivá. Nepovedal, kam ide, išiel smerom na Obchodnú ulicu. Nemám vedomosť o tom, že by sa voči niekomu správal agresívne, bol normálny a kamarátsky a starostlivý otec," uviedla zase svedkyňa Karolína H. Pozná ho štyri, päť rokov, kedysi spolu boli priatelia.

Obžalovaný je v tomto prípade Juraj Hossu, ktorý je vo väzbe, a prvé hlavné pojednávanie sa začalo koncom januára tohto roku. V utorok ho na pojednávanie eskortovali príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Proces je naplánovaný aj na štvrtok (21. 3.), nakedy je predvolaných 13 svedkov.

Koncom januára dohodu o vine a treste odmietli uzatvoriť prokurátorka Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave aj obžalovaný a jeho obhajca. "Nepopieram skutok, ktorý sa stal, ale nesúhlasím s právnou kvalifikáciou," povedal obvinený. Jeho vyhlásenie však súd nemohol prijať. "V ten deň sme mali firemnú akciu. Išiel som teda skôr z práce domov a potom podvečer som išiel na akciu. Vypil som najprv v hoteli niekoľko pív s kolegami a nadriadenými a potom som sa vydal do mesta, že si dám ešte zopár pív," povedal v januári Juraj Hossu.

Priznal, že v minulosti navštevoval psychiatričku a užíval lieky na upokojenie. Aj to, že okrem pív si dal liek Paretin a pred odchodom na akciu užil dva razy Lexaurin. Potom navštívil v inkriminovaný deň okrem hotela viacero známych podnikov v centre hlavného mesta. Na otázku prokurátorky KP nevedel presne odpovedať, koľko v ten deň vypil alkoholu, ale bolo to viac ako 20 veľkých pív a desať poldecových pohárov vodky. "Na útok sa presne nepamätám. Mám mizivé spomienky," povedal Juraj Hossu.

"Nechcem sa vyviniť, Henryho som napadol, lebo som si myslel, že chce ubližovať ženám, s ktorými bol. Neviem, ako som na to prišiel, jednoducho som to mal v hlave. Na presný konflikt mám útržkovité spomienky. Som slušný pracujúci človek a všetci ma poznajú ako neagresívneho. Hanbím sa za svoje správanie, nechcel som mu ublížiť, nevyhováram sa. Do smrti to budem ľutovať. Mrzí ma to. To, čo sa píše v médiách, že som monštrum a rasista, nie je pravda. Chcem byť spravodlivo odsúdený na základe vykonaných dôkazov," vyhlásil vtedy obžalovaný Juraj Hossu. Obžalovaný ďalej priznal, že pri sebe do mesta nosieval boxer. Nikdy ho však údajne v minulosti nepoužil a mal ho ako talizman aj v deň incidentu.

Dvadsaťosemročný Juraj Hossu z okresu Dunajská Streda mal 26. mája minulého roka nadránom približne o 4.45 h napadnúť na Obchodnej ulici v Bratislave Filipínca, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Juraj Hossu okrem iného opakovane kopal poškodeného, keď už ležal na zemi. Filipínec upadol do bezvedomia, došlo ku krvácaniu do mozgu a po niekoľkých dňoch v nemocnici na následky poranení zomrel.

Náhradu škody si od Juraja Hossu v prípade uznania viny požadujú zástupca príslušnej zdravotnej poisťovne aj právny zástupca pozostalých. Ten žiada nielen náhradu pohrebných nákladov, cestovných nákladov pozostalých, ale aj ušlú mzdu.