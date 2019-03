Navonok dokonalá svadba, pravda bola iná: Nevesta skrývala tajomstvo, ktoré zmenilo jej život

Bolestné tajomstvo! Nevesta skrývala nepríjemnú skutočnosť pred všetkými hosťami.

Charlotte (34) z britského Oxfordshire sa so snúbencom Lukeom (32) pripravovala na vysnívanú svadbu. No zrazu sa jej plány zrútili ako domček z karát. Mladá žena si v roku 2014 našla na prsníku hrčku. Okamžite zašla k lekárovi, aby zistila pravdu. Ten ju chcel odbiť s tým, že určite ide o tukový nádor. Ona však trvala na bližšom vyšetrení. To ukázalo zdrvujúcu pravdu. Týždeň pred svadbou sa Charlotte dozvedela, že má agresívnu formu rakoviny prsníka.

Napriek ťažkej diagnóze sa Charlotte rozhodla mať svadbu a hosťom nič nepovedať. Chcela totiž, aby „mala svadbu, nie pohreb“. Jediní, kto vedel pravdu, bol jej snúbenec a matka. „Luke a ja sme našim hosťom nič nepovedali, chceli sme mať z toho veselú udalosť. Bol to veľký deň, o ktorom som snívala od desiatich rokov. Musela som zakryť svoj smútok a vysporiadať sa s tým. Jediná vec, ktorá mi robila problém, bolo objímanie. Mala som čerstvú ranu po biopsii a naozaj ma to bolelo, keď ma objali,“ cituje Daily Mail Charlotte.

Tri dni po svadbe čerstvá novomanželka podstúpila operáciu, namiesto zrušených medových týždňov. Nasledovala chemoterapia, rádioterapia a liečba herceptínom.a manželia zatúžili po bábätku.

Keďže náročná chemoterapia výrazne znížila jej plodnosť, Charlotte podstúpila umelé oplodnenie. Hneď po prvom kole mladá žena otehotnela. Tehotenstvo prebiehalo pokojne, až do 30. týždňa. Lekári zistili, že placenta je veľmi nízko, preto musela zvyšok tehotenstva Charlotte preležať. V 36. týždni napokon cisárskym rezom porodila zdravého chlapčeka. Pred mesiacom manželia Henryho dokonca pokrstili v rovnakom kostole, kde si pred vyše štyrmi rokmi sľúbili vernosť.