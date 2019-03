K studničke v nitrianskom okrese prichádzajú každoročne stovky pútnikov: Ľudia veria jej liečivým účinkom

Stovky pútnikov sa každoročne stretávajú v obci Lehota v okrese Nitra pri studničke, o ktorej liečivých účinkoch kolujú chýry už takmer sto rokov.

Miesto nad Lehotou sa spája s udalosťami, ktoré siahajú do 19. storočia. Podľa rozprávania miestnych sa mladému obecnému pastierovi Jozefovi Dobrovoľnému zjavila pri studničke Panna Mária. Požiadala ho, aby na toto miesto privádzal pútnikov.

Jozef Dobrovoľný sa narodil v roku 1852 v Rakovciach. Ako sirota sa túlal po Slovensku, až sa dostal do Lehoty. Obyvatelia, zväčša roľníci, ho vzali do služby ako obecného pastiera. Ako šestnásťročnému sa mu pri studničke nad obcou, kde pásaval stádo oviec, zjavila Panna Mária. Žiadala od neho, aby tam privádzal púte, na ktorých by bola uctievaná. Druhý raz sa mu zjavila ako devätnásťročnému v kostole na oltári, kde ju v podobe sochy možno vidieť dodnes. Jozef však na zjavenie zabudol a želanie Panny Márie nesplnil.

Postupne sa vyučil remeslo, v Piešťanoch sa oženil. Mal jedno dieťa, ktoré zomrelo a čoskoro po ňom zomrela aj jeho manželka. Oženil sa po druhý raz, o niekoľko rokov však zomrela aj jeho druhá manželka. Jozef zostal sám, bez detí. Medzitým si kúpil veľký dom so záhradou v Piešťanoch neďaleko kostola, kde si zriadil veľkú dielňu. Mal dvanásť tovarišov. V januári 1920 sa oženil po tretí raz.

Krátko po svadbe však Jozef ťažko ochorel. Vtedy sa obrátil o pomoc k Panne Márii. Zjavila sa mu v sne a povedala, že vyzdravie, ak urobí to, o čo ho prosila už pred rokmi. Požiadala ho, aby sa napil vody z prameňa na tom mieste, kde sa mu zjavila po prvý raz, aby tam dal postaviť kaplnku a organizoval púte na toto miesto. On tak urobil. Dal si priniesť vodu, napil sa a bolo mu lepšie. Vstal a dal napísať žiadosť ostrihomskému arcibiskupovi, kde opísal celú udalosť, aby povolil púte do Lehoty. Potom letákmi oznámil, že 30. apríla sa mu zjavila Panna Mária na vŕšku pri Lehote. Odvtedy každoročne 29. apríla prichádzali do Lehoty púte z Piešťan a vracali sa späť 1.mája.