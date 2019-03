Poprad neukončil sériu s Košicami: O víťazovi rozhodlo predĺženie

Hokejisti HC Košice v dramatickom stretnutí zvíťazili 4:3 po predĺžení nad HK Poprad v pondelňajšom piatom zápase štvrťfinále play-off najvyššej slovenskej súťaže Tipsport ligy 2018/2019. Vďaka tomuto triumfu odvrátili už druhý mečbal svojho rivala z východu Slovenska a znížili stav série na 2:3 na zápasy.

Vedenia sa v derby ujali hostia po tom, čo v 6. min Košičania stratili puk v strednom pásme a v samostatnom úniku sa na dvakrát počas oslabenia presadil Samuel Takáč. Domáci tím vyrovnal až v druhej tretine po tom, ako Tomáš Slovák našiel šikovnou prihrávkou voľného Eliezera Ščerbatova, ktorý zakončil do odkrytej bránky na 1:1. Podtatrancov dostal do opätovného vedenia kuriózny moment, keď si prihrávku Lukáša Paukovčeka nešťastne vrazil do vlastnej siete obranca "oceliarov" Patrik Koch v 32. min. Tento zásah ešte musel odobriť videorozhodca, pretože puk prešiel celým objemom za čiaru iba o pár centimetrov.

Podobný moment sa však zopakoval aj na opačnej strane, keď si o dve minúty neskôr nahodený puk z hokejky Tomáša Hričinu zrazil do vlastnej siete Marcel Petran. Aj po druhej časti hry však predsa len viedli "kamzíci" po góle Samuela Mlynaroviča. Košičania v závere stretnutia po veľkom tlaku napokon predsa len vyrovnali na 3:3 po strele Martina Dudáša od modrej čiary a vynútili si predĺženie.

V ňom prakticky okamžite skóroval po úniku Samuela Takáča Justin Buzzeo a v Poprade vypukla vlna postupovej eufórie. Hostia sa však tešili predčasne. Bránka Jána Laca bola totiž pred gólom posunutá a rozhodcovia tento presný zásah neuznali. Tento moment Košičanov nakopol a napokon aj dosiahli víťazný gól v presilovej hre zásluhou Eduarda Šedivého v 77. min. "Oceliari" tak na domácom ľade prvý raz v sezóne zdolali rivala z Popradu a znížili stav série na 2:3. Šiesty zápas sa odohrá v stredu 20. marca v Poprade.

HC Košice - HK Poprad 4:3 po predĺžení (0:1, 2:2, 1:0 - 1:0) - stav série 2:3

Góly: 23. Ščerbatov (T. Slovák, Marcel Haščák), 34. Hričina (T. Slovák, Šedivý), 58. Dudáš (Šedivý, Brophey), 77. Šedivý - 6. S. Takáč, 32. L. Paukovček (S. Takáč, P. Svitana), 37. Mlynarovič (S. Takáč, K. Karalahti)

Vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, rozhodovali: Stano, M. Novák - D. Konc ml., Gegáň, 7047 divákov

Zostavy:

Košice: J. Laco - Koch, T. Slovák, Dudáš, Šedivý, Pulli, Čížek, Derľuk - L. Nagy, Suja, Spilar - Hričina, Brophey, J. Sýkora - Marcel Haščák, Ignatuškin, Ščerbatov - T. Klíma, Galamboš, Jokeľ - Š. Petráš

Poprad: Vošvrda - D. Brejčák, Miner, Petran, Fabian, Salija, Erving, Ťavoda, K. Karalahti - P. Svitana, Mlynarovič, D. Bondra - Buzzeo, Zagrapan, S. Takáč - Matúš Paločko, Heizer, K. Miller - Belluš, L. Paukovček, Abdul