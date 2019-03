Tanečná legenda aj oceňovaný herec: Zvodca Baryšnikov prvýkrát na Slovensku

Znalci baletu o ňom hovoria ako o najväčšom tanečníkovi našej doby. Ceny Emmy aj nomináciu na Oscara či Zlatý glóbus však dostal za famózne herecké výkony.

Michail Baryšnikov (71) pochodil celý svet, v Bratislave je však po prvý raz. Zaviedlo ho sem divadelné predstavenie na motívy básní jeho blízkeho priateľa Josifa Brodského († 56) s názvom Brodsky/Baryshnikov, ktoré odohrá v Slovenskom národnom divadle (SND).

Kultúrne zbehlý i laik - keď niekto počuje meno Baryšnikov, vie, o koho ide. Boh tanca a choreograf si podmanil baletné scény celého sveta, no presadil sa aj ako divadelný a filmový herec. „Režisér Herbert Ross ma chcel obsadiť do snímky Rozhodujúci okamih ako tanečníka. Zistil však, že viem aj prehovoriť, a tak som dostal svojich pár replík,“ povedal Baryšnikov, ktorému „pár replík“ vynieslo v roku 1977 nomináciu na Oscara.

Najväčší úspech však na neho ešte len čakal - v politickom trileri Biele noci, nakrútenom v roku 1985 v réžii Tailora Hackforda. Divákom však učaroval aj ako zvodca milovníčky módy Carrie Bradshaw v kultovom seriáli Sex v meste.

Baletné začiatky

Miša Baryšnikov sa narodil 28. januára 1948 v hlavnom meste Lotyšska. K baletu ho priviedla už v škole mama Alexandra. Keď mal 12 rokov, spáchala samovraždu. Po jej smrti otec nejavil o syna záujem, a tak 16-ročný chlapec opustil Rigu a odišiel do Leningradu, aby študoval vo Vachtangovej baletnej akadémii. V roku 1966 získal zlatú medailu na prestížnej Medzinárodnej baletnej súťaži v bulharskej Varne.

Po ukončení akadémie viedli jeho kroky do slávneho Kirovovho baletu, kde sa čoskoro stal sólistom. „Nesnažím sa tancovať lepšie ako ostatní. Snažím sa tancovať lepšie ako ja sám,“ povedal raz. V rámci turné po Kanade v roku 1974 počas slávnostnej recepcie pri rozdávaní autogramov využil nepozornosť tajných služieb, nasadol do pristaveného auta a utiekol. Pred agentmi KGB sa ukrýval niekoľko dní a potom požiadal o politický azyl v USA, kde začal nový život.

Made in USA

Do roku 1978 pôsobil v Americkom baletnom divadle, potom vystupoval v balete New York City. Pred 14 rokmi otvoril na Manhattane Baryshnikov Arts Center, kde sa stretávajú umelci zo všetkých oblastí. Aktuálne sa venuje najmä fotografii a divadlu. So sólovou inscenáciou Brodsky/Baryshnikov, kde recituje verše svojho dlhoročného kamaráta, cestuje po svete a jednou z jeho zastávok je aj Bratislava.

„Brodskij sa zo všetkého najradšej prechádzal. Fascinovalo ho svetlo a blízkosť vody,“ spomína Baryšnikov, ktorý sa vďaka nemu naučil po anglicky. V súkromí bol jeho život spojený s baletkami - s výnimkou americkej herečky Jessicy Lange (69), s ktorou má dcéru Alexandru (38).

Od roku 1989 žije s bývalou tanečnicou Lisou Rinehart (69), s ktorou má tri deti. Baletná legenda sa doteraz venuje upravenému, no náročnému tréningu. Je trochu vyberavý v jedle. „Snažím sa nejesť mliečne výrobky, niektoré dni držím bezlepkovú diétu,“ priznáva.

V kultovom seriáli ako Petrovsky Otvoriť galériu Baryšnikov ako Petrovsky v seriáli Sex v meste spolu so Sarah Jessicou Parker. Zdroj: getty images

Hoci jeho filmová kariéra je bohatá, nemožno nespomenúť jednu konkrétnu rolu - ruského umelca Aleksandra Petrovského. Do neho sa v poslednej sérii kultového seriálu Sex v meste beznádejne zamilovala seriálová Carrie Bradshaw v podaní Sarah Jessicy Parker a odišla s ním do Paríža.

Baryšnikov prijal úlohu aj preto, že má pre herečku veľkú slabosť. Paradoxne, scéna z prvého rande Carrie a Petrovského sa odohrávala v reštaurácii Ruský samovar. Práve on ju v 80. rokoch otvoril spolu s Brodským a literárnym kritikom Romanom Kaplanom.

Najlepší baletný sólista v histórii

1964 - nastúpil na Vachtangovu baletnú akadémiu, po jej skončení šiel do Kirovovho baletu

1974 - počas turné v Kanade ušiel a následne požiadal o politický azyl v USA

1974 - 1978 - pôsobil v American Balet Theatre

1977 - nominácia na Oscara i Zlatý glóbus za snímku Rozhodujúci okamih

2003 - 2004 - hviezdou seriálu Sex v meste

2005 - otvoril na Manhattane Baryshnikov Arts Center