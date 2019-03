Je Slovensko pripravené na ženu prezidentku? Sexuologička pomenovala, prečo Čaputová voličom imponuje

Kým v minulosti sa ženy do politiky príliš nehrnuli, dnes je všetko inak. Názor, že nežné pohlavie by malo stáť len za sporákom a panské huncútstvo by malo nechať len mužom, je po prvom kole volieb, zdá sa, prekonaný.

Slovensko sa dostalo do situácie, keď najmä mladá generácia volá po zmene, a to nielen politickej, ale aj čo sa týka obsadzovania postov nežným pohlavím. Čo hovoria na nový fenomén odborníci a čo odporúčajú kandidátom, aby uspeli v druhom kole?!

Čaputovej stačí, ak pôjde tak ako doteraz

Ján Baránek, politológ

Určite u časti voličov zaváži, že je žena, ženy ju aj volia. Situácia je iná, ako bola za Ivety Radičovej, politická scéna je dnes inak zoradená. Viac zohrávajú úlohu hodnotové otázky, liberalizmus vs. konzervativizmus. Otázka pre Šefčoviča je, či dokáže presvedčiť konzervatívnych voličov. Za Radičovej tento problém nebol ešte taký vypuklý, hoci sa dostala do sporu s biskupom Balážom, kampaň bola čisto o politike.

Šefčovič si bude musieť zachovať racionálny odstup od Smeru, ktorý však nemôže byť taký silný, aby neodradil voličov tejto strany. Možno sa tam ukáže aj spor v rámci Smeru medzi Pellegrinim a Ficom: Šefčovič patrí do Pellegriniho skupiny. Teraz sa bojuje o hlasy neúspešných kandidátov a predpokladám, že harabinovci a kotlebovci Čaputovú nebudú voliť, otázne je, či dajú hlas Šefčovičovi. Čaputovej stačí, ak pôjde tak ako doteraz, nemusí byť aktívna, nemusí vnášať konflikt do volebného súboja.

Šefčovičov štáb ide zlý smerom

Simona Bubánová, reklamná expertka

Žena na čele štátu nie je problém, čo ukázalo aj prvé kolo volieb. Pri analýze volebných výsledkov prvého kola by sa však dalo predpokladať, že väčšina voličov, ktorá nevolila Zuzanu Čaputovú ani Maroša Šefčoviča, bude viac naklonená voliť Maroša Šefčoviča. Jeho najväčšie výhody sú jeho doterajšie dôstojné pôsobenie a život.

Myslím, že volebný štáb sa zatiaľ neuberal správnym smerom. Zdá sa mi málo strategické preberať rétoriku pre nesystémového voliča a vkladať ho do úst politikovi európskeho formátu. Je to síce výrazná komunikácia, ale viac škodí kandidátovi, ako pomáha. Navyše sa ukázalo, že stratégia konfliktu už nie je najsilnejší nástroj. V princípe je pre Slovensko úspechom, že do druhého kola sa dostali štandardní politici, ktorých legitímne nominovali politické strany, lebo hodnoty sú pre voličov čitateľnejšie.

Ženu prezidentku chcú najmä mladí

Katarína Nádaská, etnologička

Slovensko má veľmi dlhú patriarchálnu tradíciu, že muži vždy zastávali vedúce posty. Ženy tam nájdeme len veľmi ťažko. Aj keď si pozrieme len také niečo banálne ako názvy ulíc, tak aj tu nám dominujú mužské mená. Žien je v politike, vo vede a vo verejnom priestore relatívne málo, ale voľby už ukazujú, že Slovensko je pripravené na to, aby bola žena prezidentka. To potvrdzuje aj výsledok prvého kola.

Veľký vplyv mala mladá generácia od 18 do 38 rokov. To je generácia, ktorá si praje zmenu nielen v politickej orientácii Slovenska, ale aj zmenu, čo sa týka obsadzovania postov ženami, či už v politike, vo vede, či v biznise. Staršia generácia od 50 rokov a vyššie stále zastáva názor, že na čele štátu má byť muž a venovať sa takým ťažkým veciam, ako je politika. Čaputovej prípadný úspech bude veľkým povzbudením pre ženy, aby sa nebáli vstúpiť do verejného života a boli aktívne.

Uvidíme ešte veľa mačizmu

Michal Vašečka, sociológ

Tým, že Zuzana Čaputová dostala takú dôveru aj v prostredí, kde by nemala bodovať, tak sa ukazuje, že Slovensko je pripravené na prezidentku. Mačizmu a patriarchálneho prístupu uvidíme v nasledujúcich dňoch ešte veľa. Zuzana Čaputová by si pred druhým kolom mala udržať líniu, ktorú išla doteraz, a nebyť útočnejšia.

Podľa výskumu sa ukazuje, že jej voličskú základňu tvoria väčšinou ženy. U Maroša Šefčoviča je to tak, že inú možnosť, ako oslovovať voličov Kotlebu a Harabina, ani nemá. Oba tábory by sa však mali primárne zamerať na nevoličov. Ale rozdiel je po prvom kole taký obrovský, že nech urobí tím Maroša Šefčoviča čokoľvek, je málo pravdepodobné, že môže uspieť.

Nie je prvoplánový sexuálny objekt

Danica Caisová, sexuologička

Ako sa ukazuje, v konečnom dôsledku vôbec nie je dôležité pohlavie, ale to, ako sa človek správa a vystupuje. Zuzana Čaputová je pekná a príjemná žena. Nevyrušuje pri prejave, nemá piskľavý hlas, nerozhadzuje rukami, takže počúvame, čo hovorí.

Na druhej strane nie je prvoplánovo sexuálne príťažlivá, lebo to by mužov vyrušovalo. Keby tam bolo veľa erotického, sexuálneho, tak by muži vnímali najmä exteriér, nie čo hovorí. Navyše sa veľmi nenápadne oblieka, takže musím povedať, že jej tím zvolil veľmi dobrú stratégiu.

Ľudia už nerozlišujú pohlavie

Róbert Slovák, marketingový expert

Zásadná politická skupina ľudí, ktorí nerozlišujú už pri takejto funkcii pohlavie, ale rozlišujú osobnosť toho človeka, jeho hodnotové nastavenie a to akým spôsobom sa správa. Zuzana Čapútová by mala pokračovať v neútočení na protikandidáta a racionálnej komunikácii. Najviac jej pomohli diskusie.

Práve to by som jej odporučil promovať a zdielať svoje diskusie čo najviac na sociálnych sieťach. Maroš Šefčovič by sa nemal tváriť na niekoho kým nie je. Doteraz bol veľmi intenzívnou súčaťou Európskej komisie a mal jasné postoje v témach migranotov či LGBTI komunity čo je veľmi ľahko dohľadateľné na internete. by sa nemal tváriť na niekoho kým nie je. Doteraz bol veľmi intenzívnou súčaťou Európskej komisie a mal jasné postoje v témach migranotov či LGBTI komunity čo je veľmi ľahko dohľadateľné na internete.

