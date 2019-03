HK Nitra porazila Duklu Trenčín, o mečbal sa postaral mladý Buček

Hokejisti HK Nitra zvíťazili v piatom zápase štvrťfinále play-off najvyššej slovenskej súťaže Tipsport ligy 2018/2019 nad HK Dukla Trenčín 2:0 v pondelňajšom stretnutí na domácom ľade.

Vďaka tomuto triumfu vedú v sérii 3:2 na zápasy a vybojovali si prvý mečbal. Víťazstvo domácich "corgoňov" sa nerodilo ľahko. V prvých dvoch tretinách diváci gól nevideli. Nitrania sa dostali do vedenia až v 45. minúte. Keď sa Róbert Lantoši dostal do úniku, dokázal ho iba nedovoleným spôsobom odstaviť od puku Ondrej Mikula, ktorý "zatiahol ručnú brzdu“ a hlavní arbitri nariadili trestné strieľanie. To pohotovo premenil Samuel Buček strelou švihom k ľavej žŕdke brankára hostí Michala Valenta na 1:0.

Trenčanom sa nedarilo vyrovnať a v závere stretnutia hrali vabank, čo využil Buček na svoj druhý gól. Po tom, čo trafil prázdnu bránku hostí, spečatil tím spod Zobora víťazstvom 2:0 vedenie v štvrťfinálovej sérii 3:2 na zápasy. O postupe do semifinále môžu rozhodnúť hráči spod Zobora už v stredu 20. marca na ľade Dukly.

HK Nitra - HK Dukla Trenčín 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) - stav série 3:2

Gól: 45. S. Buček (z tr. strieľania), 60. S. Buček (Bortňák)

Vylúčení: 8:10 na 2 min, navyše Kale Kerbashian (Nitra) 10 min za hrubosť - Jozef Švec (Trenčín) 10 min za hrubosť, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Baluška, Štefik - Výleta, Orolin, 3495 divákov

Zostavy:

Nitra: Šimboch - McCormack, Mezei, Korím, Miroslav Pupák, M. Versteeg, Rais, A. Sloboda - Majdan, Šiška, Čaládi - Lantoši, Kerbashian, Scheidl - B. Rapáč, Bortňák, S. Buček - Pätoprstý, M. Slovák, Hrušík

Trenčín: M. Valent - D. Krejčí, Rýgl, Frühauf, Cebák, Gula, T. Bokroš, M. Božík, Luhový - Sojčík, Ölvecký, Varga - O. Mikula, Radjenovic, Bartovič - J. Švec, R. Dlouhý - D. Hudec, J. Pardavý ml., Špankovič