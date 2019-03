Syn exministra vnútra odišiel na východ: Z Andreja je herecká hviezda!

Išiel za šťastím na východ. Syn bývalého ministra vnútra Vladimíra Palka (61) sa namiesto politickej kariéry vydal na umeleckú dráhu.

Andrej Palko (35) pôsobí už takmer 9 rokov ako herec Činohry v Košickom štátnom divadle. Na východ Slovenska sa presťahoval so ženou a s malým synom. Nikoho tam nepoznali, no napriek tomu sa dokázal presadiť a metropola východu sa stala jeho domovom.

Andrej mal 19 rokov, keď bol jeho otec Vladimír na vrchole politickej kariéry ako minister vnútra druhej Dzurindovej vlády. Bývalý politik dnes učí na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave matematiku a ekonómiu a jeho tri deti žijú vlastné životy, no všetci po otcovi zdedili kus talentu.

Starší brat Vladimír (37) má kladný vzťah k histórii a sestra Vierka (36) sa zasa vyžíva v ekonomike. A Andrej? Ten zdedil talent, ktorým sa ako politik vyznačoval jeho otec azda najviac - uhladený prejav a výborné rečové nadanie. „Otec často pôsobí prísne, no má veľký zmysel pre humor. Dokonca má herecké až komediálne vlastnosti. Vôbec to nie je žiaden suchár, naopak - niekedy je z neho riadny šoumen,“ povedal herec.

Andrej prezradil, že ako tínedžera ho škola veľmi nebavila, až časom objavil čaro divadelného pódia a nakoniec aj vyštudoval hereckú vysokú školu.Ako mladá rodina sme odišli na miesto, kde sme nikoho nepoznali, no to nás zomklo,“ opisuje cestu do metropoly východu. Oproti hlavnému mestu mu na východe vyhovuje uvoľnenejšia atmosféra. „Pre mňa sa Košice už stali domovom,“ povedal s úsmevom košický herec, ktorý o vstupe do politiky ani neuvažuje.

Andrejove najobľúbenejšie hry

1. Svedectvo krvi - postava kata

2. Znovuzjednotenie Kóreí - stelesnil viacero postáv naraz v 20 mikropríbehoch

3. Najnovšia pripravovaná hra, ktorá bude mať premiéru o štyri týždne - Mária Stuartová - postava Róbert Dudely, gróf z Leicestru