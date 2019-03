Úspech Slováka s Downovým syndrómom na špeciálnej olympiáde: Filip získal striebro na cudzom koni!

Dali mu iného koňa, zle zrátali body, ale napriek tomu skončil strieborný! Filip Graňo (21) s Downovým syndrómom už v minulosti dokázal priam nemožné.

V sedle koňa sa mu málokto vyrovná aj medzi zdravými jazdcami. V nedeľu získal striebornú medailu na 15. Svetových letných hrách špeciálnych olympiád v Abú Zabí, kde má Slovensko 42 reprezentantov Special Olympics Slovakia! Vybojoval ju napriek niekoľkým prekážkam, ktorým musel statočne čeliť.

To, čo dokáže Filip na koni, vyráža dych! Mladík zo Santovky (okr. Levice) sa po prvý raz pozrel na svet z chrbta koňa, keď mal 11 rokov. Odvtedy je s ním akoby zrastený. Momentálne si vychutnáva slávu v Abú Zabí, kde sa konajú 15. Svetové letné hry špeciálnych olympiád. Húževnatý mladík nesklamal, domov si nesie striebornú medailu v disciplíne english working trail. Nebolo to však jednoduché, na ceste k nej musel čeliť nečakaným prekážkam.

„V nedeľu ráno sme vstali o šiestej a išli sme na športovisko,“ opisuje strieborný úspech Filipova mamina Timea (48). Po príchode do arény sa uskutočnila prehliadka trate bez koní, aby súťažiaci vedeli, čo sa bude jazdiť. „Potom sme čakali, kedy vyhlásia synovo meno. To síce povedali, ale stále tam nebol kôň, na ktorom trénoval. Nahlásili sme to. Oznámili nám, že o chvíľu príde a zatiaľ budú súťažiť iní. Už však odsúťažili takmer všetci a my sme stále nemali na čom jazdiť,“ opisuje Timea chvíle napätia.

Pochybil technický personál

„Až neskôr ktosi povedal, že je tam voľný kôň a máme si ho osedlať. Filip to neriešil, zaspal na stoličke. Zobudila som ho, že sa má pripraviť. Bez slova vstal a sadol si na koňa, ktorého vôbec nepoznal. Napriek tomu ho popohnal a vošiel do arény,“ stále neveriacky krúti hlavou Timea. Aj keď išiel súťažnú jazdu na koni, ktorého nikdy predtým nevidel, viedol si skvelo.

„Urobil len jednu menšiu chybu, ostatné bolo v pohode. Pred vyhlásením výsledkov sme sa však dozvedeli, že je na 4. alebo 5. mieste. Napadlo mi, že tu niečo nesedí, veď som videla všetkých súťažiacich, mohla som porovnávať. Hlavnému trénerovi slovenských jazdcov to nedalo a išiel sa opýtať rozhodcov,“ opisuje mamina Filipov úspešný deň, ktorý však spočiatku tak nevyzeral.

„Pri porovnávaní hodnotiacich tabuliek sa zistilo, že bodovanie nesedí. Technický personál ich zle spočítal. Ospravedlnili sa a o chvíľu to prišlo. Napätie sa premenilo na radosť, tešili sme sa, náš Filip je strieborný!“ smeje sa aj plače súčasne mamina Timea. Podobný scenár sa odohral aj v pondelok vo finále anglického jazdenia, kde Filip opäť skončil druhý. Na špeciálnej olympiáde Slovensko zastupuje 42 športovcov Special Olympics Slovakia.

Medailová bilancia Slovenska na Svetových hrách Abu Zabí 2019

Zlatá medaila:

Adela Mižigarová - skok do výšky

Gizela Billíkova - rytmická gymnastika

Darina Krihová - plávanie 25 m prsia

Vanda Kračúnová - plávanie 200 m prsia

Michal Štubna - cyklistika časovka 500 m

Jaroslav Kulina - tenis, single

Strieborná:

Adela Mižigarová - beh 200m

Denisa Horváthova - vrh guľov

Milan Mikletič - bocce single

Michal Štubna - cyklistika časovka 2 km

Filip Graňo - jazdectvo Work Trail

Michal Polóni - plavanie motýlik 25 metrov

Peter Išpold - plavanie 200 volný štýl

Jaroslav Kulina, Milan Pumpa - tenis štvorhra

Milan Pumpa - tenis, single

Daniela Šeboková - anglické jazdenie

Filip Graňo - anglické jazdenie

Ladislav Jakubčo - chôdza

Denisa Horváthová - beh na 100 m

Milan Pumpa/Jaroslav Kulina - dvojhra tenis

Bronz:

Ladislav Jakubčo - vrh guľou

Daniel Filadelfi - Bocce single

Jakub Kriššák - cyklistika 15 km

Peter Išpold - 100 m motýlik plávanie

4. miesto:

Michal Poloni - 50 prsia plávanie

Alexander Makula - stolný tenis single

Emília Fabiánová - stolný tenis single

Jakub Krišlak - cyklistika 25 km

Alexander Makula - stolný tenis dvojhra

Emília Fabiánová - stolný tenis dvojhra

5. miesto:

Daniela Šeboková - jazdectvo work Trail

6. miesto:

Darina Krihová - 50 m prsia plávanie