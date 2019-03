Vzácnu 500-ročnú pamiatku v Poltári opravia: Po tureckom moste prešiel Kutuzov aj levočská biela pani

Obnovujú tretí najstarší most na Slovensku. Stredoveký turecký most v Poltári prechádza v tomto období prvou etapou rekonštrukcie.

Mesto dostalo na obnovu technickej kultúrnej pamiatky 183-tisíc €. Historický skvost, ktorý má takmer 500 rokov, bol v prevádzke do roku 2004, kým vedľa neho nepostavili ďalší. Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Kamenný most s tromi oblúkmi, dĺžkou 50 metrov a šírkou 8 metrov sa nachádza v časti Poltára s názvom Zelené. Samospráva už v minulosti investovala do jeho obnovy a viackrát sa snažila získať granty, no neúspešne. Tentoraz však mesto získalo z ministerstva kultúry 182 900 € a takmer 20-tisíc € prispeje zo svojho rozpočtu. Zachraňovať sa budú základy pilierov, ktoré rokmi zvetrali a sú v havarijnom stave.

„Realizujeme práce v spodnej časti mosta, ktoré súvisia s jeho statickým zabezpečením. Na historickej stavbe sa aktuálne opravujú a betónujú pätky,“ vysvetlila primátorka Poltára Martina Brisudová. Obnova spodnej časti diela, ktorú inokedy nevidieť, lebo je zaliata vodou z rieky Ipeľ, sa začala pred zimou a pokračovať bude hneď, ako to počasie dovolí. „Postupne by sme chceli opravovať aj vrchné časti mosta. Našou snahou je získať na to ďalšie finančné prostriedky z grantov a eurofondov,“ doplnila primátorka.

Pôvodne boli práce na obnove celého mosta vyčíslené takmer na 400-tisíc €. Technická kultúrna pamiatka, ktorá patrí k najzachovalejším tohto druhu na Slovensku, je vo vlastníctve Poltára päť rokov, keď ju získali od Banskobystrického samosprávneho kraja. Most postavili Turci počas svojej nadvlády nad týmto regiónom v rokoch 1554 až 1593. Čiastočne ho prestavali v roku 1886 a použili na to pôvodné kamene nájdené v jeho okolí.

Turecký most

- 3 oblúky

- 50 metrov dlhý

- 8 metrov široký

Kto po ňom prešiel

Žigmund Forgáč (1565 - 1621)

Žigmund Forgáč Zdroj: tasr

- Uhorský palatín, majiteľ Haličského kaštieľa

Žigmund Balaša (začiatok 17. storočia)

Žigmund Balaša Zdroj: amú

- Majiteľ hradu Modrý Kameň, brúsil si zuby na sedmohradské kniežatstvo, čo mu však nevyšlo

Levočská biela pani (18. storočie)

Levočská biela pani Zdroj: amú

- Takto pomenoval spisovateľ Mór Jókai skutočnú ženu - Julianu Géciovú-Korponayovú vo svojom románe, narodila sa v Poltári.

Michail I. Kutuzov (1745 - 1813)

Michail I. Kutuzov Zdroj: tasr

- Chýrny ruský vojvodca sa tadiaľto vracal po prehratej bitke troch cisárov, aby zmiatol Napoleona, v r. 1805.

Emil Horváth st. (1923 - 2001)

Emil Horváth st. Zdroj: tasr

- Skvelý slovenský herec sa narodil v obci Zlatno, ktorá je neďaleko Poltára.

Ivan Gašparovič (1941 - )

Ivan Gašparovič Zdroj: anc

- Tretí slovenský prezident pochádza z Poltára, k mostu to mal v detstve na skok.