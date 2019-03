Pomeje († 54) mal jasno v tom, čo sa s ním má stať po smrti: Jeho posledné želanie nesplnia!

Český herec Jiří Pomeje (54), ktorý prehral boj s rakovinou, mal krátko pred smrťou prianie. Chcel, aby boli jeho pozostatky uložené na mieste, kde je pochovaný jeho veľký kamarát, spevák skupiny Oceán Petr Muk († 45). Zdá sa však, že rodina sa rozhodla inak.

Pomeje a Muk pochádzali z južných Čiech a v ich živote mali miesto alkohol aj lieky. Okrem toho obaja milovali Český Krumlov, kde je muzikant pochovaný. Práve tam chcel nájsť pokoj aj Jiří, ktorému však rodina zrejme toto želanie nesplní. Podľa Blesku by mal byť nakoniec pochovaný v Českých Budějoviciach, kde sa narodil a kde žijú aj jeho rodičia. To, že chcel ležať vedľa Muka, nikdy netajil.

„Kedykoľvek ideme smerom na juh, vždy sa zastavíme za Petrom,“ priznal v minulosti Pomeje. „Tam by som chcel raz byť, keď to tu na tomto svete zabalím. Je to nielen najkrajšie miesto na svete, ale aj cintorín. Je tam pokoj, spievajú vtáky a počujete šumieť Vltavu. Závidím mu to miesto na cintoríne, chcel by som tam tiež také bydlisko, azda tam nebude o pár rokov úplne plno,“ zavtipkoval si vtedy herec.