Identitu hrôzostrašného vraha odhalili vďaka krvavej šatke: Jack Rozparovač bol poľský holič!

Na konci 19. storočia jeho brutálne činy desili Londýn. Na svedomí má najmenej 5 vrážd, no jeho identita ostáva neznáma. Až doteraz. Tím vedcov na základe testov DNA tvrdí, že Jackom Rozparovačom bol Poliak Aaron Kosminski.

Päť žien zabil a zmrzačil v roku 1888. Do roku 1891 mu pripisujú ďalších šesť vrážd. Objavilo sa viac ako 100 teórií o tom, kto ich spáchal. Nikoho však nikdy neodsúdili, hoci polícia v tom období zadržala celý rad podozrivých. Medzi nimi bol aj poľský holič Aaron Kosminski. V tom čase mal 23 rokov a žil v Londýne spolu s dvoma sestrami a bratom. Pre nedostatok dôkazov ho však prepustili.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Po 130 rokoch ho „obvinili“ opäť - tentoraz tím vedcov, ktorý skúmal jediný zachovaný dôkaz z Rozparovačových vrážd. Ide o zakrvavenú šatku, ktorá sa našla pri jednej z jeho obetí. Šatku vlastní súkromný zberateľ, ktorý ju vedcom poskytol na skúmanie. Tí na nej našli stopy DNA dvoch ľudí - zavraždenej ženy a práve Aarona Kosminského.

Zistili to porovnaním so vzorkami od jeho žijúcich príbuzných. Výsledky zverejnili vo vedeckom časopise Journal of Forensic Sciences. Nahráva im aj fakt, že Kosminski v roku 1891 skončil v blázinci a žiadne vraždy sa Jackovi Rozparovačovi po tomto dátume nepripisujú. Kosminski už z psychiatrickej liečebne nikdy nevyšiel, zomrel tam v roku 1919 vo veku 53 rokov.

Podozrievali vyše 100 ľudí, toto sú niektorí z nich

Frederick B. Deeming Otvoriť galériu Frederick B. Deeming Zdroj: getty images

Zabil svoju ženu a deti v Anglicku a potom zabil aj druhú ženu v Austrálii. V roku 1892 ho popravili, predtým vyhlásil, že on je Rozparovač.

Seweryn Klosowski Otvoriť galériu Seweryn Klosowski Zdroj: getty images

Do Londýna prišiel z Poľska tesne pred vraždami. Neskôr postupne otrávil svoje tri manželky, za čo ho v roku 1903 obesili.

Princ Albert Victor Otvoriť galériu Princ Albert Victor Zdroj: getty images

Syn kráľa Edwarda VII. mal vo štvrti Whitechapel splodiť nemanželské dieťa. Vraždy mali zakryť tento poklesok následníka trónu.

William H. Bury Otvoriť galériu William H. Bury Zdroj: getty images

Popravili ho v roku 1889 za vraždu manželky, ktorej spôsobil podobné zranenia ako Rozparovač.

Carl Feigenbaum

Nemecký námorník bol v roku 1894 zatknutý za podrezanie ženy. O 2 roky ho popravili. Právnikovi sa priznal, že túži po mrzačení žien.