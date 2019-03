Vlha o koučovi Magonim: O odchode sa budeme baviť až po tomto

Dobrá správa! Spolupráca, ktorá z Petry Vlhovej (23) urobila svetové lyžiarske eso, bude pokračovať aj v nasledujúcej sezóne.

Talian Livio Magoni (55) bude trénerom slovenskej lyžiarky, pre RTVS to potvrdil Igor Vlha, ktorému sa výsledky jeho dcéry asi mália. „Livio zostáva.vyhlásil financminister Ski Vlha tímu.Z jeho slov vyplýva, že výsledky, ktoré Petra Vlhová dosiahla v skončenom ročníku Svetového pohára, sa mu mália! Štyri druhé miesta v záverečnej bilancii - 2. v celkovom poradí, 2. v slalome, 2. v obr. slalome a 2. v rebríčku prémií - Igora Vlhu neuspokojujú.

Naopak, spokojná so sezónou je sama Petra! Nečudo, veď 14 pódiových vystúpení v jednej zime je viac, ako snívala. Nehovoriac o 19 umiestneniach v TOP 10 a o kompletnej medailovej kolekcii z MS! „Áno, sezóna bola skvelá. Zase som sa niečo naučila. Neviem, čím to je, ale dá sa povedať, že som začala lepšie lyžovať.

Potom to ide, ale ak si niekto myslí, že to je len tak, že to ide ľahko, tak sa mýli. Za tým je veľa roboty a vôle, spolupráca a bojový duch v tíme,“ zhodnotila sa Petra v dejisku finále SP a dodala, že na novej sezóne už začína pracovať. Zo Soldea zamierila na test nových lyží. Až potom príde čas na dovolenku.