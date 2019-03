Za surový faul Judda Blackwatera stop len na štyri zápasy: Likvidáciu Hlinku predpovedal Majdan

Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) je počas play-off Tipsport ligy v permanencii. Včera potrestala útočníka Nitry Judda Blackwatera (31) za tvrdý faul do oblasti hlavy a krku na Michala Hlinku (25) dištancom na štyri zápasy. Vzhľadom na zranenie útočníka Trenčína, ktoré predpovedala kontroverzná nahrávka, sa to zdá byť veľmi mierny trest.

Počas vyburcovanej série disciplinárka zasadala už po druhom zápase, keď zákroky Sádeckého a Starostu na Nitrana Lantošiho „ocenila“ zastavením činnosti na 5, resp. 6 duelov. Hoci útočník Nitry po faule Sádeckého takmer hneď pokračoval v zápase a Hlinka v sobotu po faule Blackwatera dohral, Kanaďan inkasoval stopku len na 4 zápasy! „Myslíme si, že by sa malo merať rovnakým metrom. Mišo Hlinka musel odstúpiť pre zranenie, a hoci včera vycestoval s tímom na piaty zápas, z rozkorčuľovania musel ísť okamžite dolu a previezli ho do nemocnice, kde leží na infúziách,“ povedal nám manažér Dukly Eduard Hartmann. Vedenie Dukly po ďalších potrebných vyšetreniach nevylučuje odvolanie sa proti verdiktu DK SZĽH s dodatočnou lekárskou správou.

Blackwater v sobotu pritom kolenom nebezpečne fauloval aj Petra Ölveckého a zákrok na Hlinku vyznel podozrivo aj vzhľadom na nahrávku, ktorá unikla pred začiatkom série. V nej hráč Nitry Juraj Majdan práve podobný prípad predpovedal. „Miško Hlinka je pseudohokejista. Pošleme naňho asi Judda Blackwatera a ten ho roz***e za sekundu. Zas bude zranený tri mesiace,“ povedal vtedy Majdan. Jeho slová odsúdilo vedenie Nitry aj Dukly. „Bola to súkromná komunikácia, no takto sa vyjadrovať asi nie je správne. Že to tak aj dopadlo, je o to horšie a ten chlapec by sa mal zamyslieť,“ doplnil Eduard Hartmann.