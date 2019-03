Ryanair obnovuje svoju pravidelnú linku: Z Bratislavy sa bude opäť dať letieť aj do tohto mesta

Z bratislavského Letiska M. R. Štefánika sa bude opäť lietať do Eindhovenu v Holandsku.

Priamu linku, ktorú dopravca zrušil v novembri minulého roka, môžu cestujúci znovu využiť od apríla. Informovala o tom hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková.

"Novú leteckú linku z Bratislavy do Eindhovenu začal dopravca Ryanair prevádzkovať vlani v júni s frekvenciou dvakrát týždenne. Od novembra však lety z Bratislavy do holandského Eindhovenu a z neho zrušil dopravca z dôvodu zatvorenia svojej základe v Eindhovene," priblížila Ševčíková.

Dopravca linku do svojho letného letového poriadku opäť vrátil. Z Bratislavy sa tak bude do Eindhovenu a späť lietať od 1. apríla rovnako s frekvenciou dvakrát týždenne, a to v pondelky a piatky.