Hapal rieši už iba zdravotný stav hráčov: Z dvojzápasu chce 6 bodov

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal pomýšľa v blížiacich sa zápasoch proti Maďarsku (21. marca v Trnave) a Walesu (24. marca v Cardiffe) v E-skupine kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy na plný počet šesť bodov.

"Najskôr nás čaká Maďarsko a od tohto zápasu sa budeme chcieť odraziť. Chceme vyhrať v obidvoch dueloch, no uvidíme, aký to bude mať priebeh a uvidíme, čo z našich myšlienok sa bude dať zrealizovať aj na trávniku. Šesť bodov by bolo ideálnych," vyhlásil 49-ročný rodák z moravského Kroměříža na pondelňajšom stretnutí so zástupcami médií v Šamoríne krátko po tom, ako oficiálne privítal nominovaných hráčov.

V Hapalovom tíme nechýba ani stredopoliar Marek Hamšík, ktorý vo februári prestúpil z talianskeho SSC Neapol do čínskeho Ta-lien I-fang. Pozvánku do A-mužstva SR dostali viacerí Hapalovi bývalí zverenci z "dvadsaťjednotky" - obranca Michal Sipľak z poľského klubu Cracovia Krakov, útočník Pavol Šafranko zo škótskeho druholigového tímu Dundee United či stredopoliar Martin Chrien, ktorý ako kmeňový hráč portugalského klubu Benfica Lisabon je v tejto sezóne na hosťovaní v mužstve CD Santa Clara z Azorských ostrovov.

Naopak, v slovenskej nominácii absentujú dlhoročné stálice Martin Škrtel, Tomáš Hubočan a Adam Nemec. Spomenuté trio sa vo februári rozhodlo ukončiť kariéru v národnom mužstve. Už vlani v novembri po zápase Ligy národov 2018/2019 v Česku sa vzdal možnosti reprezentovať pod trénerom Hapalom aj krídelník Vladimír Weiss. Tímu spod Tatier v marcových kvalifikačných dueloch nepomôže ani zranený útočník nemeckého 1. FC Norimberg Adam Zreľák.

"V zostave už neriešim žiadny otáznik. Riešim už iba zdravotný stav hráčov. O obsadení jednotlivých postov mám v podstate jasno. Čo sa týka stopérskeho postu, kde dlhé roky hrával Martin Škrtel, Milana Škriniara máme jasného a v priebehu najbližších dvoch dní sa rozhodneme, či vedľa neho nastúpi Lukáš Štetina alebo Denis Vavro. Pri skladaní zostavy budeme prihliadať aj na to, že zanedlho budeme hrať zápas vo Walese," doplnil Hapal.

Niekdajší československý a neskôr aj český reprezentant už počas minulotýždňovej nominačnej tlačovej konferencie prezradil, že Hamšíkovi pripadne kapitánska páska. "Marek Hamšík a Juraj Kucka boli lídrami už predtým a verím, že to práve oni vezmú na seba. Hamšík bude kapitán, Kucka jeho zástupca. Pri týchto otázkach nie som zástanca tzv. hráčskej demokracie. Kapitána a jeho zástupcov zvyknem vyberať sám," podotkol Hapal.

Kormidelníka slovenského A-mužstva teší aj dôležitá skutočnosť, že nikto z prítomných hráčov nehlásil výraznejšie šrámy. Osobitne sa pristavil pri pravom obrancovi Petrovi Pekaríkovi, ktorý sa iba prednedávnom vystrábil zo zranenia. "Cez víkend odohral 75 minút za rezervu. Hneď po zápase mi avizoval, že je v poriadku a sval vydržal. V Herthe to nechceli unáhliť. Prišiel však v poriadku a verím, že bude do zápasu pripravený," skonštatoval Hapal.