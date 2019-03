Útočník Zvolena Rastislav Špirko sa po operácii zotavuje v Kováčovej: Koleno si lieči pri hrnčiarskom kruhu

Robí všetko pre to, aby sa čo najskôr vrátil do zostavy! Reč je o útočníkovi Zvolena Rastislavovi Špirkovi (34), ktorý sa na začiatku februára zranil počas reprezentačnej akcie a dokonca absolvoval aj operáciu pravého kolena. Už druhý mesiac sa dáva dokopy a zaujímavosťou je, že počas rehabilitácie dokonca využíva na spevnenie kolena aj hrnčiarsky kruh!

Skúsený útočník Rastislav Špirko si bolestivé zranenie privodil 7. februára na domácom turnaji v zápase proti Bielorusku. „Následne som absolvoval artroskopiu kolena a momentálne už naplno rehabilitujem,“ povedal na úvod pre Nový Čas Špirko, ktorému lekári po zákroku povedali, že čas liečby sa odhaduje od 6 do 8 týždňov. „Zatiaľ všetko prebieha podľa plánu, bol som už párkrát na ľade skúsiť korčuľovať, aby som pocitovo vedel, ako bude koleno reagovať. Ešte určite potrebujem tri týždne, aby som sa mohol súťažne vrátiť na ľad.“

Špirko bol v prvých dňoch v domácej opatere, chodil aj o barlách, ale teraz sa už nejaký čas nachádza v špecializovanom liečebnom ústave v Kováčovej. „Mám tu rôzne procedúry, chodím plávať, na bicykel i do posilňovne. Dokonca som absolvoval aj kurz hrnčiarstva, kde som na hrnčiarskom kruhu vyrábal misku. To, že som kruhom točil, mi pomáhalo na spevnenie kolena,“ pokračoval Rasťo, ktorý fandil spoluhráčom zo Zvolena, aby vo štvrťfinále postúpili cez Budapešť. „Bol som ich dvakrát aj priamo podporiť v hľadisku. Verím, že záver semifinálovej série by som mohol stihnúť. Všetko však bude záležať aj na tom, ako sa budem pocitovo cítiť,“ dodal.

Staré a moderné

Známy športový lekár Pavel Malovič priznal, že sa ešte s hrnčiarskym kruhom ako rehabilitačným nástrojom nestretol, ale ocenil to ako dobrý nápad. „Noha po takomto zákroku potrebuje zabrať aj nezvyčajnými pohybmi... Ženám sa odporúča šijací stroj, aby to neboli len strohé a jednotvárne cvičenia s rôznymi „železnými strojmi“. Ja by som mu naordinoval plávanie a chôdzu s paličkami, ale hrnčiarsky kruh musím len a len pochváliť. Je to skvelá inovačná rehabilitačná metóda, v ktorej sa zo starého stáva moderné,“ povedal P. Malovič.