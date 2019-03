Hľadáte informácie o chorobách na internete? Na to pozor! Môže to byť smrteľne nebezpečné

Liečba napríklad vysokého cholesterolu radami z internetu môže skončiť podľa odborníka problémom.

„Pacienti si veľmi často myslia, že výživový doplnok dosiahne presne to isté, čo tableta,“ hovorí profesor Daniel Pella z II. kardiologickej kliniky Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach. Niekedy podľa neho výživový doplnok môže pomôcť, ale inokedy je zbytočné ho užívať. "Ak napríklad potrebujete znížiť cholesterol o 60 percent, tak to nedosiahnete žiadnym výživovým doplnkom ani veľmi dobrým životným štýlom. Aj pri skvelom životnom štýle možno znížiť cholesterol asi o 15 až 20 percent," vysvetlil.

Podľa Pellu niekedy majú vysoký cholesterol aj štíhli ľudia a dôvodom môže byť vrodená porucha tukového metabolizmu. „Držia diétu, ale tá nie je na mieste, pretože vrodená porucha spôsobuje, že cholesterol sa viac tvorí v pečeni,“ priblížil lekár. Podľa neho môže diéta spustiť mechanizmy, ktoré tvorbu cholesterolu v pečeni ešte zvýšia. „To znamená, že ľudia sú ešte zúboženejší a chudší, ale cholesterol majú vyšší,“ konštatuje Pella. Prízvukuje, že práve preto by sa nemali liečiť na internete, ale s odborníkmi: „Toto na internete iste napísané nie je."

Okrem pacientov s vysokým cholesterolom sa ako kardiológ často stretáva s pacientmi, ktorí trpia napríklad hypertenziou. Doplnil, že aj cukrovka sa v súčasnosti považuje za srdcovo-cievne ochorenie, pretože všetky jej komplikácie súvisia s cievami. Vo všeobecnosti ľudia podľa Pellu na internete často nesprávne interpretujú skúsenosti iných pacientov či nachádzajú neoverené informácie o nežiaducich účinkoch liekov.

„Pacient nemá medicínske vzdelanie,“ pripomenul Pella. „Rozumný pacient by si tak mal informáciu z internetu minimálne overiť u lekára,“ radí. Horšie je podľa neho to, keď zavádzajúcu informáciu na internete poskytujú lekári. Vtedy sa pacient dostáva do veľmi ťažkej situácie a nevie sa sám rozhodnúť, ktorému lekárovi dôveruje viac. Toto je podľa Pellu problém, lebo pacient sa sám nedokáže kvalifikovane orientovať v zdrojoch medicínskych informácií. „Preto je dobré zdvihnúť telefón alebo zájsť k lekárovi a spýtať sa: Pán doktor, vy ste mi poradili toto, ale tam som sa dočítal niečo iné. Ako je to?“ hovorí Pella. Múdry lekár by podľa neho mal vedieť pacienta presvedčiť.