Radosť okamžite vystriedal plač: Ženích († 28) zomrel štyri dni po svadbe

Vysnívaná svadba, potom veľký žiaľ! Dvojica si spoločné chvíle šťastia dlho neužila.

Lee († 28) a jeho láska Kirsty (32) plánovali spoločnú budúcnosť. Uvažovali o svadbe v zahraničí. No do ich plánov zasiahol krutý osud. Leeovi diagnostikovali vážne zlyhávanie pečene. Lekári mu dávali pár týždňov života. Hoci by sa choroba dala liečiť transplantáciou, pre Leeho bolo už príliš neskoro.

Zronená Kirsty sa preto rozhodla snúbencovi splniť posledné želanie. Lee a Kirsty mali svadbu v ich dome v britskom meste Hull. „Bol to horlivý rybár a fantastický otec pre moje tri deti a jeho dcéru. Mal veľmi ťažký život. Jeho mama zomrela na rakovinu, keď mal 18 rokov, a jeho otec bol na invalidnom vozíku a musel sa o neho starať,“ cituje Daily Mirror nevestu Kirsty.

Nevesta sa rozhodla vyzbierať prostredníctvom online zbierky peniaze na svadbu.– aby sme sa zosobášili. Zorganizovala som, aby prišla rodina a priatelia, bolo tam množstvo kvetov, torta a všetko potrebné,“ spomína si Kirsty.

No štyri dni po svadbe Lee zomrel. Teraz sa vdova snaží vyzbierať peniaze na jeho pohreb. „Chcem urobiť všetko, čo pôjde, aby môj manžel odpočíval v pokoji,“ doplnila Kirsty.