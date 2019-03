Calgary prvým tímom na západe s miestenkou v play off

Hokejisti Edmontonu v zostave so slovenským obrancom Andrejom Sekerom prehrali v nočnom zápase zámorskej NHL s Vegas Golden Knights 3:6.

Sekera odohral 16:23 min, zablokoval štyri strely súperových hráčov (najviac zo svojho tímu), ale na konci mal dva mínusové body. Edmonton je šiesty v boji o druhú voľnú kartu do play-off v Západnej konferencii, za Arizonou na druhej postupovej priečke zaostáva o 7 bodov.

Prehra Minnesoty s New York Islanders (2:3 pp) zahrala do kariet Calgary, ktoré ako prvý tím Západnej konferencie získalo miestenku v play off. Na východe už má istú účasť vo vyraďovačke Tampa Bay.

Výsledky:

Colorado - New Jersey 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Góly: 23. Barrie (MacKinnon, Andrighetto), 32. Barrie (Andrighetto), 59. MacKinnon.

Buffalo - St. Louis 4:3 pp a sn (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 7. J. Larsson (Bogosian, Girgensons), 15. Rodrigues (Nylander, Montour), 28. Sheary (Nylander, Dahlin), rozhod. sam. nájazd Reinhart - 10.Maroon, 33. Perron (Parayko), 49. B. Schenn (O´Reilly, Del Zotto).

Minnesota - New York Islanders 2:3 pp (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)

Góly: 32. Parise (Suter, Donato), 48. Spurgeon (E. Staal, Donato) - 10. Eberle (Barzal), 37. Lee (D,. Toews, Nelson), 62. Nelson (Barzal).

Dallas - Vancouver 2:3 pp a sn (0:2, 1:0, 1:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 40. Jamie Benn (Ničuškin, Polák), 57. Fedun (Radulov, J. Klingberg) - 1. Schaller (Beagle), 11. Schaller (E. Pettersson, Boeser), rozhod. sam. nájazd Leivo.

Pittsburgh - Philadelphia 1:2 pp (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)

Góly: 43. Blueger (Kessel, E. Pettersson) - 60. J. van Riemsdyk (Konecny, Couturier), 65. Couturier (Gostisbehere).

Anaheim - Florida 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Góly: 2. Shore (Ritchie, Getzlaf), 33. Henrique (Getzlaf), 56. Silfverberg (Rakell) - 21. Dadonov (Huberdeau, Barkov), 44. Ekblad (Huberdeau, Barkov).

Vegas - Edmonton 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)

Góly: 6. Mark Stone (W. Karlsson), 20. Eakin (Nosek, Carpenter), 23. Marchessault (W. Karlsson, R. Smith), 41. Marchessault (R. Smith), 50. McNabb (Theodore, Reaves), 57. Tuch - 14. Nugent-Hopkins (McDavid, Klefbom), 21. Draisaitl (McDavid), 46. Russell (Gagner, Khaira)

Andrej Sekera (Edmonton) odohral 16:23 min, 1 strela, 4 zablokované strely, 2 mínusové body.