Osobná trénerka je sklamaná z mužov: Rozhodla sa urobiť radikálny krok

Emily Hartridge (34) si nenechá ujsť svoju príležitosť byť matkou a s pomocou injekcie plnej hormónov to má pod kontrolou.

Osobná trénerka vysvetľuje, prečo ju skúsenosti so zoznamkami viedli k zmrazeniu svojich vajíčok. „Osem rokov som strávila sklamaná, opustená a oklamaná beznádejnými mužmi na zoznamkách. Vždy som predpokladala, že sa usadím a budem mať deti, keď na to príde vhodná doba, a aj keď sa môj posledný vážny vzťah skončil v roku 2011, nebála som sa. Po dvoch rokoch som skúsila šťastie na zoznamkách a prihlásila sa na Tinder, pretože niektoré z mojich kamarátok tam našli svojich partnerov,“ hovorí Emily.

Najprv bola pre ňu zábava prezerať si fotky mužov, no akonáhle si začala vyberať, dozvedela sa o novej veci - muži síce prejavia záujem, no potom sa už neozvú. Na prvom rande zistila, že muž klamal o svojej výške a nevyzeral tak, ako na fotke. Druhé rande išlo lepšie, dokým jej Christian, jej druhý chlap, nestlačil zadok po tom, ako sa stretli v krčme. Jedno zlé rande striedalo druhé a Emily sa vykašľala na zoznamky. Nájsť si niekoho, s kým by mala dieťa, na to mala ešte čas, no stále ju zožierala myšlienka: „Čo ak to nestihnem?“

Rozhodla sa preto pre zmrazenie vajíčok. V období jej procedúr stretla Jakea, ktorý pracuje tiež ako tréner. Začali spolu randiť s tým, že ju od začiatku podporuje v jej rozhodnutí. Emily je rada, že sa takto rozhodla a že skončila aj so zoznamkami. Nech sa bude diať čokoľvek, teší ju, že spravila všetko preto, aby jedného dňa mohla mať dieťa.