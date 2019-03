Vyrovnaná séria v boji o Tipsport ligu: Michalovce vynulovali Žilinu

Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili vo štvrtom zápase baráže o Tipsport ligu nad MsHK DOXXbet Žilina 3:0 a vyrovnali stav série hranej na štyri víťazné zápasy na 2:2.

Piaty duel je na programe v utorok od 17.30 v Žiline.



HK Dukla Ingema Michalovce - MsHK DOXXbet Žilina 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Góly: 3. Dvurečenskij (Bojko, Gavrik), 14. Dvurečenskij (Gavrik, Toma), 60. Giľák (Piatak, Valečko). Rozhodovali: Orolin, Snášel - Kollár, Rojík, vylúčení: 11:14 na 2 min., navyše Mašlonka, Piatak, Bojko (všetci Mich.) všetci za nešp. správanie, Jankovič 10 min OT + DKZ za nešp. správanie a napádanie rozhodcov, Matejka (obaja Žil.) 10 min. OT + DKZ za nešp. správanie, presilovky a oslabenia: 0:0, 4167 divákov.

zostavy:

HK Dukla Michalovce: Trenčan - Kolba, Bdžoch, Korenko, Novický, Linet, Valečko, Mesároš, Dvurečenskij - Giľák, Piatak, Mašlonka - Chalupa, Toma, Hamráček - Safaralejev, Cútt, Róth - Banovský, Bojko, Gavrik

MsHK DOXXbet Žilina: Fučík - Matejka, Kučný, Jankovič, Dubeň, Hudec, Bagin - Jenčík, Húževka, Huna - Bárta, Ručkay, Milý - Hvila, Podešva, Beránek - Ondruš, Surovka, Rehák

Domáci nastúpili s cieľom vyrovnať stav série a tieto ambície posmelil už v 3. minúte Dvurečenskij, ktorý využil bojovnosť Gavrika a prihrávku Bojka - 1:0. Michalovčania sa v búrlivej atmosfére následne snažili o ďalší gól, Róth ani Piatak však Fučíka neprekonali. V mimoriadne nervóznej prvej tretine sa viac vylučovalo ako hralo, k videniu bolo aj viacero pästných výmen. V 14. minúte sa domáci dostali už do dvojgólového náskoku, keď brankár Žiliny Fučík nezareagoval na strelu Dvurečenského - 2:0.

V tretej tretine sa Žilinčania snažili o kontaktný gól, ich tlak postupne gradoval a vyústil do hry bez brankára od 58. minúty. Pred michalovským brankárom Trenčanom to "horelo," obrana domácich napokon odolala náporu Žilinčanov. Gólovú bodku za zápasom dal domáci Giľák, ktorý trafil do prázdnej žilinskej bránky. Michalovčania tak uspeli aj v druhom domácom zápase série, ktorá je pred utorňajším zápasom v Žiline vyrovnaná.