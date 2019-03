Ako sa z neznámej Pezinčanky stala víťazka prvého kola volieb: Čo znamená fenomén Čaputová

Z outsidera suverénny víťaz prvého kola. Právnička Zuzana Čaputová (45) bola napriek svojim úspechom v environmentálnej oblasti širšej verejnosti donedávna iba málo známa, jej odporcovia ju preto označujú za marketingový produkt.

V istom momente predvolebného súboja to dokonca vyzeralo, že odstúpi v prospech Roberta Mistríka, ktorý sa napokon vzdal v jej prospech. Čo dostalo pomerne neznámu Pezinčanku až na prah Prezidentského paláca? Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Okolo 470-tisíc eur. Toľko doposiaľ minula kandidátka Zuzana Čaputová na svoju predvolebnú kampaň. Je to oficiálne o 159 000 eur viac, ako minul jej protikandidát Maroš Šefčovič, ktorý však za Čaputovou v hodnotení prehľadnosti financovania kampane podľa neziskovky Transparency International zaostáva. Šefčovičovi v kampani navyše výrazne pomáha Smer prostredníctvom osláv MDŽ, ktoré sú pravdepodobne financované výhradne z mešca najsilnejšej vládnej strany.

Napriek obrovským kampaňovým výdavkom oboch, širokej verejnosti pomerne neznámych politikov, je označovaná za marketingový produkt iba Čaputová. Politológ Tomáš Koziak s tým však nesúhlasí: „Nehodnotil by som ju ako marketingový produkt. Ľudia, ktorí za ňou stoja, určite urobili obrovský kus dobrej práce.

„Dokázali upozorniť na jej silné stránky a pripravili ju dobre na diskusie, kde pôsobila žensky a kultivovane. Označenie marketingový produkt sa mi zdá voči nej nefér a urážlivé, je sama sebou, marketéri jej iste dali nejaké rady, ale určite ju nevytvorili. Neurobíte z ničoho 40 %,“ vysvetľuje Koziak. Politológ Ján Baránek si naopak myslí, že reklama zohrala svoju rolu: „Určite je do veľkej miery produktom marketingu. Tie reklamy na voliča skákali z každej obrazovky. Vďaka kauze skládky bola skôr lokálne známa. Keď sa pozrieme pár mesiacov dozadu, určite bol Šefčovič známejší.“

Faktor Mistrík a Bezák

Nespochybniteľnou pomocou pre Čaputovú bolo, keď sa v jej prospech prekvapivo vzdal jej najväčší súper - vedec Robert Mistrík. S ním boli totiž dohodnutí, že kto vyjde horšie z predvolebných prieskumov, sa vzdá v prospech silnejšieho.

„To bolo gesto, ktoré nemalo na slovenskej politickej scéne v celej histórii obdobu a vyhralo jej prvé kolo,“ zhodnotil Koziak. Čaputová mala ako liberálna kandidátka v kresťansky ukotvenom Slovensku horšiu štartovaciu pozíciu. Potrebovala si získať veriacich voličov, v čom jej výrazne pomohol emeritný arcibiskup Róbert Bezák. Otvorene jej vyjadril podporu.

„Myslím si, že jedna z troch ústavných funkcií na Slovensku by mohla byť zastúpená ženou. A to takou, ktorá v živote dokázala, že spravodlivosť, pravda a ochota stáť pri ľuďoch jej nie sú cudzie,“ vysvetlil svoj postoj Bezák. To vyvolalo nevôľu iných cirkevných predstaviteľov, ktorí Čaputovej nevedia odpustiť jej osobné postoje v otázke práv homosexuálov a interrupcií.

Arcibiskup Orosch dokonca nepriamo naznačil, že voliť Čaputovú je ťažký hriech. Napriek tomu získala v prvom kole takmer 41 % hlasov Slovákov a do druhého kola ide s náskokom 470 000 voličov pred druhým Šefčovičom.

Nie je len umelým produktom

Grigorij Mesežnikov, politológ

Čaputová je minimálne od roku 2008 súčasťou širokého verejného diskurzu. Má skúsenosť s aroganciou politicko-ekonomickej moci. Pezinská skládka mala nielen lokálny rozmer, vďaka tejto kauze a jej víťazstvu teraz rozhodujú v podobných prípadoch súdy po celej Európe. Pomohlo jej určite aj to, že dokázala zmobilizovať ženy, o čom svedčí aj prieskum Focusu. Šefčovič ako dvojnásobný podpredseda v Európskej komisii bol tiež veľmi dobre známy. Dovolím si tvrdiť, že ani jeden nie je produkt marketingu.

Čo jej pomohlo

1. Diskusie - v diskusiách je umiernená a otvorená aj v najcitlivejších otázkach.

2. Osobný príbeh - Čaputová získala svojou prácou a úspechom v kauze Pezinská skládka prestížne medzinárodné ocenenie - Goldmanovu cenu.

3. Marketing - Jej tím ju výborne pripravil na diskusie a dokázal zvýrazniť jej prednosti a kariéru právničky a environmentálnej aktivistky.

4. Mistrík - Jej najväčší protikandidát spravil nevídané gesto a napriek obrovskej investícii do kampane sa vzdal v prospech Čaputovej.

5. Bezák - Emeritný arcibiskup je na Slovensku morálnou kresťanskou autoritou a otvorene vyjadril Čaputovej podporu.

Čo ju môže zložiť

1. Útočná kampaň - ak by v druhom kole obrátila a začala útočiť na Šefčoviča.

2. Tajná minulosť - v antikampani na ňu nedokázali doposiaľ nájsť niečo, čo by jej uškodilo.

3. Negatívne vyjadrenia cirkvi - napriek tomu, že Čaputová otvorene hovorí, že je kresťankou, cirkev môže skôr podporiť Šefčoviča.

4. Liberálne hodnoty - Čaputová opakuje, že liberálne hodnoty ako úcta, tolerancia a súdržnosť sa nevylučujú s kresťanskými, no niekomu to môže prekážať.