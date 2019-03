Komička Evelyn je stále bez chlapa: Kedy budem zrelá na vzťah!

Povedala to bez obalu! Komička a herečka Eva Evelyn Kramerová (28) je od minulého leta bez partnera. V rozhovore pre Nový Čas Nedeľa prezradila, prečo je zatiaľ sama a čo zásadné sa musí stať, aby bola v budúcom vzťahu šťastná.

Eva Kramerová, známa ako Evelyn, sa s priateľom Petrom už druhýkrát rozišla v auguste minulého roka a odvtedy sa po jej boku nikto nový neobjavil.

„Obaja sme zistili, že máme nejaké témy a otázky nezodpovedané sami v sebe. A kým človek nie je vyrovnaný sám so sebou, nemôže mu podľa mňa fungovať vzťah. Najprv potrebujem sama na sebe niečo zmeniť,“ povedala pre Nový Čas Nedeľa komička, ktorá si z bývalého vzťahu zobrala jasné poučenie: „Myslím si, že treba mať limity a hranice, povedať si odtiaľ-potiaľ. Dospela som k tomu, že sa musím naučiť nebáť sa prijímať. Ja tak rada dávam, že som akosi nedávala priestor na to, aby som aj prijala,“ vyjadrila sa Evelyn, ktorá chce prísť do nového vzťahu, až keď bude poznať odpovede na isté otázky.

„Myslím si, že kým si ich ,neupracem‘, nebudem môcť mať plnohodnotný vzťah, v ktorom budem šťastná,“ uzavrela známa blondínka, ktorá sa téme hľadania novej lásky venuje aj v novom filme LOVEnie.