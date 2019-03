Moderátorka Adela Vinczeová sa stará o rodinný rozpočet: Viktorovi dohodila ďalší džob

Napĺňa mu pracovný diár! Moderátorka Adela Vinczeová (38) je už dlhé roky na výslní a ponuky sa jej len tak sypú z každej strany.

V televízii Markíza sa nedávno začala vysielať avizovaná šou 2 na 1, kde Adela pôsobí aj s Danom Danglom (44). Aby toho nebolo málo, blondínka myslela aj na svojho manžela Viktora (28), ktorý si v šou tiež naplní vrecká. Mladý spravodajca sa totiž objaví hneď v niekoľkých častiach relácie. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Adela a Viktor sa od svadby zrejme snažia zosúladiť svoje nabité pracovné dni, aby spolu trávili čo najviac času. Viktor bol totiž v minulosti pravidelným návštevníkom Adelinej relácie Chart Show a dvojica vystupuje aj v divadelnej hre Viktorovho otca. Na prvý pohľad je teda jasné, že zvyk je železná košeľa a zaľúbenci sa na tom nesnažia nič zmeniť. Nová relácia Adely s Danom Danglom 2 na 1 je už na televíznych obrazovkách a tu sa znova ukázalo, že Vinczeová nemyslí len na seba.

Využije totiž každú príležitosť, aby dohodila aspoň malú roličku aj svojmu manželovi, ktorý sa na obrazovkách predviedol už niekoľkokrát. „Vincze sa objavil už v prvej epizóde šou 2 na 1 v scénke o chudobnej rodine. V druhej epizóde zasa účinkuje v scénke, kde spolu s moderátormi parodujú známy televízny muzikál Neberte nám princeznú,“ prezradil nám zdroj z televízie Markíza.

Keď sme sa na výber Viktora spýtali Dangla, odpovedal nám s humorom sebe vlastným. „Bol veľmi lacný,“ znela stručná odpoveď. Reakcia nenechala na seba dlho čakať. „Párkrát ma Dano do niečoho vtiahol, pretože sa mu kontext, že som to práve ja, zdal vtipný. Asi si za tie sekundové výstupy začnem pýtať od producenta Dangla honorár,“ odplatil mu to rovnakou mincou Viktor.

Pri výbere má slovo

Je totiž známe, že Vinczeová je hviezda veľkého formátu a nie je prekvapením, že čo sa týka relácie, má silné slovo. „Adela má vo výbere hostí a účinkujúcich veľmi silný hlas. V podstate si navrhuje aj vyberá ľudí, ktorí prídu do relácie,“ prezradil zdroj Nového Času vzhľadom na reláciu Chart Show.

Je takmer isté a viac ako možné, že rovnaké podmienky si Adela vydupala aj pri relácii s Danglom, čo Viktorovi zabezpečilo ďalšie financie, ktoré nielen jemu, ale aj jeho manželke cinknú na bankový účet. Mladá pani Vinczeová sa k tejto téme do uzávierky nevyjadrila.