Po náročnej etape na Tirreno-Adriatico vedie Yates: Sagan chýbal medzi najlepšími

Dán Jakob Fuglsang sa stal víťazom nedeľňajšej 5. etapy na cyklistických pretekoch Tirreno-Adriatico, zaradených do prestížneho kalendára World Tour.

Cyklista tímu Astana Fuglsang sa osamostatnil asi 11 km pred koncom a v cieli mal napokon 40-sekundový náskok pred britským lídrom priebežného celkového poradia Adamom Yatesom (Mitchelton-Scott). Tretí s mankom 56 sekúnd skončil Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma). Slovenský trojnásobný majster sveta Peter Sagan jazdiaci vo farbách zoskupenia Bora-Hansgrohe v nedeľu chýbal medzi najlepšími. Obsadil 124. miesto s odstupom 26:06 min.

Jazdci museli v druhej polovici etapy v meste Recanati prekonať štyrikrát stúpanie s dĺžkou 3,4 km, priemerným sklonom 7,3 % s maximom na úrovni 19 %, ktoré bolo zároveň aj cieľovým. Etapa štartovala v Colli al Metauro a merala 178 km. Tridsaťtriročný Fuglsang dosiahol 19. víťazstvo v kariére, v tomto roku sa stal celkovým víťazom na podujatí Okolo Andalúzie. Snehová kráľovná Vlhová je spokojná: Celá moja sezóna bola úžasná Adam Yates si pohodlne postrážil prvú pozíciu v celkovom poradí a pred Rogličom zvýšil náskok na 25 sekúnd. Na priebežnú tretiu priečku sa prepracoval Fuglsang, ktorý na Yatesa stráca 35 sekúnd.

Na pretekoch Tirreno-Adriatico sa uskutočnia ešte dve etapy. Pondelkové šieste pokračovanie z Matelicy do Jesi (195 km) by malo patriť šprintérom, o celkovom víťazovi sa definitívne rozhodne v utorkovej 7. etape, ktorou bude individuálna časovka na 10 km so štartom aj cieľom v meste San Benedetto del Tronto.

Výsledky - Tirreno-Adriatico 2019 - nedeľa:

5. etapa (Colli al Metauro - Recanati, 178 km): 1. Jakob Fuglsang (Dán.) Astana 4:39:32 h, 2. Adam Yates (V. Brit.) Mitchelton-Scott +40 s, 3. Primož Roglič (Slovin.) Jumbo-Visma +56, 4. Tom Dumoulin (Hol.) Sunweb +1:39 min, 5. Thibaut Pinot (Fr.) Groupama-FDJ +1:53, 6. Wout Poels (Hol.) Sky +1:57

Poradie po 5. etape: 1. Adam Yates (V. Brit.) Mitchelton-Scott 20:33:48 h, 2. Primož Roglič (Slovin.) Jumbo-Visma +25 s, 3. Jakob Fuglsang (Dán.) Astana +35, 4. Tom Dumoulin (Hol.) Sunweb +1:55 min, 5. Julian Alaphilippe (Fr.) Deceuninck - Quick Step +2:34, 6. Wout Poels (Hol.) Sky +2:39