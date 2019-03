Zdravotné problémy moderátora Skrúcaného: Hrozba konca kariéry!

Scenár ako z najhoršieho filmu! Moderátor, zabávač a herec Štefan Skrúcaný (58) patrí medzi vyhľadávané tváre nášho šoubiznisu.

Jeho reláciu Všetko, čo mám rád, ktorú má pod palcom s Kandráčovcami, miluje celé Slovensko. Števo programom nielen sprevádza, ale často aj spieva a tancuje. Práve spev je v jeho kariére veľmi dôležitý. Správy od lekárov však neznejú vôbec dobre. Čo sa Skrúcanému v poslednom čase stalo a prečo mu hrozí koniec spievania?! Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Skrúcaný ide na plný plyn. Zamestnáva ho nielen relácia Všetko, čo mám rád, ale kvôli rôznym moderovačkám cestuje po celom Slovensku. Prílišné pracovné tempo si vyžiadalo svoju daň a Števovo telo to nevydržalo. Okamžite musel navštíviť lekárov. Za všetkým boli jeho hlasivky.

„Bol som hlasovo unavený. Navštívil som foniatričku, teda pani doktorku, ktorá s hlasivkami trošku pracuje. Musím nimi narábať opatrnejšie, pretože im množstvom roboty, ktorú mám, veľmi nakladám,“ vysvetlil Novému Času Skrúcaný, ktorý si uvedomuje dôležitosť stavu a nechce nič podceniť.

Sám totiž vie, že práve hlas ho živí a prísť oň by bol obrovský problém. „Zatiaľ je to o päť minút dvanásť, ale hrozili by aj nejaké uzlíky alebo nezvratné poškodenie hlasiviek, ktoré by mi potom napríklad nedovoľovalo spievať. A ja veľmi často využívam tento prvok,“ dodal zabávač.

Pracovné tempo

Už v minulosti sa Skrúcaný netajil tým, že jeho pracovné tempo je privysoké. „Stalo sa, že som napríklad z vystúpenia v Hradci Králové prišiel domov o druhej v noci, aby som už o siedmej, pol ôsmej bol na pľaci relácie Všetko, čo mám rád,“ priznal vlani manžel Eriky Judínyovej. V tom čase sľuboval, že sa to zmení a že ho čaká obdobie oddychu. Skutočne aj nastalo, no už sa aj skončilo - hoci je herec opäť vo švungu, uvedomuje si, že zdravie má len jedno.