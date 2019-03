Novinka v domácej starostlivosti o chorých: Kto získa dlhodobé ošetrovné?

Pracujete a hrozí vám, že istý čas sa musíte starať o dlhodobo chorého rodiča či dieťa? Už čoskoro by to mohlo byť jednoduchšie.

Ministerstvá práce a zdravotníctva navrhujú zaviesť tzv. dlhodobé ošetrovné. Čo sa tým myslí? Čo by si to vyžadovalo a ako dlho by ste ho mohli poberať?

Vášho príbuzného prepustili z nemocnice a neviete, ako sa oňho postarať, keďže chodíte do roboty. Problém, ktorému v dôsledku starnutia populácie čelí čoraz viac Slovákov, by mohlo zmierniť tzv. dlhodobé ošetrovné. Fungovalo by to na rovnakom princípe ako klasická OČR-ka, len v dlhšom režime.

Štát by vám nahrádzal časť príjmu až tri mesiace. „Ide o to, aby ten, kto sa o dlhodobo chorého stará, mal pokryté náklady v období, keď nemôže chodiť do zamestnania,“ tvrdí hovorca ministra práce Michal Stuška. Dávka tvorí 55 percent vymeriavacieho základu poistenca.

Otvoriť galériu Koľko eur by ste mohli získať Zdroj: anc

Dva možné prípady

Po hospitalizácii

- Človeka so závažnou poruchou zdravia hospitalizovali najmenej 7 dní.

- Po prepustení z nemocnice potrebuje starostlivosť v domácom prostredí.

- Predpokladá sa, že opatera si vyžaduje najmenej 30 dní.

Na konci života

- Život nevyliečiteľne chorého človeka sa blíži ku koncu.

- Vzhľadom na štádium ochorenia si vyžaduje paliatívnu starostlivosť (zmiernenie príznakov).

- Rodinné prostredie mu zabezpečí dôstojný odchod z tohto sveta.

Kto získa dlhodobé ošetrovné

Podmienky nároku

- Musíte mať nemocenské poistenie alebo byť v ochrannej lehote (v zásade 7 dní).

- Musíte zabezpečovať osobné a celodenné ošetrovanie dlhodobo chorého človeka.

- Zamestnanec nesmie mať príjem zo zamestnania, z ktorého si uplatnil nárok na dávku.

- Živnostník alebo dobrovoľne poistená osoba musí mať riadne a včas zaplatené odvody.

Výška dávky

- Ošetrovné na deň tvorí 55 % denného základu poistenca.

- Denný základ zamestnanca je jeho priemerná denná mzda.

- Rozhodujúce obdobie je zväčša predchádzajúci kalendárny rok.

- Ráta sa príjem do 2-násobku priemernej mzdy v SR v predminulom roku (teraz do 1 908 €).

Posilnia agentúry aj hospice

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku majú 809 miest pre zdravotné sestry. Ministerstvo zdravotníctva navrhuje ich počet zvýšiť na 1 128. „Najväčším prínosom posilnenia týchto zariadení je, že pacient ostáva doma a za ním prichádzajú lekár, sestra, fyzioterapeut a ošetrujú ho doma v jeho prirodzenom prostredí,“ tvrdí ministerka Andrea Kalavská. Sieť kamenných hospicov sa rozšíri najmenej o jedno takéto zariadenie v každom kraji.