Reprezentanti už sú pohromade: Vysmiaty Lobotka aj debutant Šafranko

Slovenská futbalová reprezentácia sa začala schádzať v nedeľu v Šamoríne pred úvodnými zápasmi kvalifikácie o postup na EURO 2020 s Maďarskom (21. marca o 20.45 h v Trnave) a v Cardiffe s Walesom (24. marca o 15.00 h).

Oficiálny zraz je síce až v pondelok, no už deň predtým privítal tréner Pavel Hapal dvanásť hráčov.Do Šamorína dorazili brankári Matúš Kozáčik, Martin Dúbravka, obrancovia Lukáš Štetina, Dávid Hancko, stredopoliari Patrik Hrošovský, Stanislav Lobotka, Matúš Bero, Marek Hamšík, Ondrej Duda, Martin Chrien, Jaroslav Mihálik a útočník Pavol Šafranko.

Urobíme im ľahší regeneračný tréning. Snažíme sa, aby tu chlapci boli čo najskôr, nech máme viac času na prípravu pred kvalifikačnými zápasmi. Samozrejme, budú sa sem do Šamorína schádzať priebežne, pretože každý má inak prílet," povedal pre futbalsfz.sk Hapal, ktorý v priebehu nedele privítal aj členov svojho realizačného tímu.

"Od pondelka by sme už potom chceli byť všetci spolu a začneme prvým oficiálnym tréningom, ktorý by som nazval takým zoznamovacím. Keďže času veľa nemáme, s Maďarskom hráme už vo štvrtok, všetky tréningové jednotky budú skôr zamerané na taktiku a smerované už k zápasu s Maďarskom, nakoľko ten je v našom programe prvý. Verím, že chlapci budú pripravení odovzdať na ihrisku všetko. Rovnako tak verím, že sa nám podarí tie zápasy vyhrať a že si do tabuľky zapíšeme vytúžených šesť bodov."

Slováci nastúpia v susedskom derby s Maďarskom vo štvrtok 21. marca v Trnave, o tri dni sa predstavia v Cardiffe. Hapal verí, že jeho zverenci budú mať po úvodných dueloch kvalifikácie na konte šesť bodov.Myslím si, že jeho náročnosť bude aj v tom, aby sme si plnili svoje úlohy na ihrisku a nevložili sme sa do neho emočne tak, že budeme robiť individuálne chyby. Verím, že po taktickej stránke budú chlapci dobre pripravení a budú si plniť úlohy, ktoré dostanú."

Hapal má už v hlave aj kostru zostavy, s ktorou by chcel súboj v Trnave odštartovať. Dôležité však bude, v akom stave mu hráči prídu na zraz. "Zostavu už veru mám premyslenú, veľa však napovie zdravotný stav hráčov po odohratých víkendových stretnutiach," uzavrel tréner.

Ako prvý dorazil na zraz nováčik v reprezentácii, útočník škótskeho Dundee United FC Pavol Šafranko.povedal pre futbalsfz.sk.

brankári: Matúš Kozáčik, Martin Dúbravka

obrancovia: Lukáš Štetina, Dávid Hancko

stredopoliari: Patrik Hrošovský, Stanislav Lobotka, Matúš Bero, Marek Hamšík, Ondrej Duda, Martin Chrien, Jaroslav Mihálik

útočník: Pavol Šafranko