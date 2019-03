Slovenky s cenným úspechom: Medailová žatva na Špeciálnej olympiáde

Slovensko sa na 15. Svetových letných hrách v Spojených arabských emirátoch Špeciálnych olympiád v Abú Zabí dočkalo v nedeľu najvzácnejšieho kovu.

V skoku do výšky ho získala Adela Mižigárová, ktorá sa už v sobotu tešila zo striebra v behu na 200 metrov. Vo vrhu guľou striebro vybojovala Denisa Horváthová a bronz v rovnakej disciplíne Ladislav Jakubčo.

Atléti Špeciálnych olympiád mali v nedeľu svoj deň, keď najväčší úspech zožala 15-ročná Adela Mižigárová. "Vyhrala som zlatú medailu v skoku do výšky. Cítila som, že dnes sa to môže podariť a veľmi sa teším,“ povedala žiačka Základnej špeciálnej školy v Košiciach, ktorá získala aj striebro v behu na 200 metrov. "Obe disciplíny zvládla výborne, lebo tréning je jedna vec, ale súťaž iná. Pri týchto našich športovcoch zohráva úlohu každá drobnosť. Zmena prostredia, adrenalín, únava, ale Adela to dala ako pani športovkyňa. Verila si,“ zhodnotila trénerka Jana Valenčáková. Veľkú radosť mala aj zo striebra 16-ročnej Denisy Horváthovej a bronzu 35-ročného Ladislava Jakubča, ktorí súťažili vo vrhu guľou. "Bojujú a vedia, že nielen za seba, ale aj za Slovákov, za celé Slovensko. Sú výborná partia a navzájom sa nesmierne podporujú,“ doplnila Jana Valenčáková.

V nedeľu sa v Dubaji darilo aj plavcovi Petrovi Išpoldovi, ktorý v disciplíne voľný spôsob na 200 metrov získal striebro, rovnako striebornú priečku obsadil jazdec Filip Graňo v traile.