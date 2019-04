Farebné pásky, ktoré liečia: Skúste kineziotejping! Povieme vám, kedy je vhodný

Dúhová úľava od bolesti! Určite ste už o kineziotejpingu počuli, alebo ste minimálne videli človeka, ktorému sa na tele vynímali farebné elastické pásky.

Tejpovanie si obľúbilo mnoho ľudí, ktorým pásky pomohli pri rôznych problémoch s pohybovým aparátom a nielen to! Ako vlastne tento farebný zázrak funguje a kedy ho použiť? Opýtali sme sa fyzioterapeutky Natálie Uríkovej z Rehasport Trade.

Kineziotejping je terapeutická metóda, ktorá využíva jedinečnú elastickú bavlnenú pásku - tejp. „Mnoho ľudí si myslí, že páska je napustená nejakou liečivou látkou. Nie je to tak. Jej skutočná sila sa skrýva v elasticite,“ vysvetľuje nám fyzioterapeutka.

Účinok na koži

Páska sa vždy lepí na pretiahnuté tkanivo, čo v preklade znamená v natiahnutej polohe ruky s veľmi malým napätím tejpu. „Keď sa potom vráti daná časť tela do prirodzenej polohy, páska sa spolu s kožou zmrští a jemne nariasi. Práve toto nariasenie uvoľňuje napätie, vytvorí sa tak priestor medzi kožou a svalom, vďaka čomu sa tkanivo lepšie prekrvuje, lepšie v ňom prúdi lymfa, uvoľní sa tlak na receptory, čo v konečnom dôsledku uľavuje od bolesti,“ hovorí Uríková a pripomína, že najlepšie tejp účinkuje v kombinácii nejakou inou fyzioterapeutickou metódou. „Napríklad s cvičením, masážami, vodoliečbou…“

Kde sa vlastne tento malý zázrak vzal? „Páska sa objavila v 70. rokoch minulého storočia v Ázii. Vymyslel ju japonský chiropraktik Kenzo Kase, keď chcel vyvinúť fyzioterapeutickú metódu, ktorá by pacientov neobmedzovala pri pohybe, a zároveň podporovala hojenie postihnutej oblasti.“

Priekopníkmi v používaní pásky sa stali najmä športovci a do povedomia širšej verejnosti sa tejpy dostali až v roku 2004, počas letných olympijských hier v Aténach. „Vďaka tomu farebné tejpy, ako znie ich zľudovený názov, už niekoľko rokov nepatria iba do športu, ale našli si miesto a veľké využitie aj u bežných ľudí napríklad v ortopédii, traumatológii, neurológii, rehabilitácii, ale aj v pediatrii. Farebné tejpy sa stali trendom nielen pre terapeutické účinky, ale aj pekný vzhľad na tele,“ objasňuje odborníčka.

Komu pomôže?

Natália Uríková spresňuje, že nie je páska ako páska. Fyzioterapeuti rozlišujú najmä dva druhy. „Prvým je fixačná páska, ktorá sa využíva na spevnenie kĺbov a druhým je kineziologická a teda elastická páska, ktorá sa používa na rôzne problémy s pohybovým aparátom ako liečba preťažených svalov, väzov, šliach a svalových úponov, zlepšuje stabilitu a funkčnosť kĺbov, ale aj funkciu rôznych tkanív.“

Využitie pásky je pritom naozaj univerzálne. „Aplikovať pásku môžeme rôzne, napríklad na bolestivé koleno, či chrbát až po liečenie bolestivých pooperačných jaziev, ktoré vedia človeka aj po rokoch poriadne potrápiť.“ Tejpy môžu používať v podstate všetci od detí až po seniorov. „Vďaka nim možno v postihnutej oblasti uľaviť od bolesti, zmierniť opuch alebo znížiť svalové napätie.

Treba však povedať, že kineziotejping má aj relatívne kontraindikácie ako napríklad diabetes, vrodené srdcové chyby či ochorenie obličiek a iné. Tiež nie je vhodná aplikácia na poškodené tkanivo, ako sú otvorené rany a rôzne kožné problémy ako ekzém,“ vysvetľuje špecialistka.

Pozor však, ak si pásku chcete nalepiť sami. Nemuselo by to dopadnúť dobre. „Pri niektorých problémoch je naozaj možné postupovať aj podľa internetových návodov či kníh, no vždy je lepšie použitie kineziotejpu konzultovať s fyzioterapeutom vyškoleným v tejto metóde. Ten pacienta zaškolí a ukáže ako na to. Tejp bez správnej aplikácie nemusí byť účinný. Okrem toho na rôzne problémy existujú rôzne techniky lepenia pásky, ktoré laik nepozná.“

Bez obmedzenia

Človek môže bezprostredne po nalepení pásky cítiť pnutie, no keďže je elasticita pásky podobná elasticite pokožky, po pár minútach si na to ľudia zvyčajne zvyknú a zabudnú, že na tele niečo majú. „Tejp človeka nejako neobmedzuje. Ani v pohybe a dokonca ani sprchovanie či kúpanie nezníži jeho efekt. Terapeuti o páske hovoria ako o svojej predĺženej ruke, pretože predlžuje účinok fyzioterapie na celý čas nosenia tejpu, čo je 3 - 5 dní. Ak je potrebné opätovné nalepenie, treba nechať kožu zregenerovať a o dva dni znova aplikovať,“ uzatvára fyzioterapeutka.

Ako tejpovať

Tejp sa lepí na čistú, suchú a odmastenú, prípadne oholenú pokožku, aby páska dokonale na tele držala.

Na tele drží vďaka termosenzitívnemu lepidlu, ktoré sa aktivuje rýchlym trením povrchu pásky nalepenej na tele.

Lepidlo je z lekárskej živice, ktorá nespôsobuje alergie.

Páska sa musí aplikovať na prvý pokus, inak nebude držať.

V prípade potreby ju možno rozstrihnúť.

Tejp sa zastriháva do oblúčika, aby lepšie držal.

Pásku z tela odstraňujte pomaly a opatrne. Najlepšie je ju namočiť a odrolovať smerom zhora nadol.

Na čo pomáha

- preťažené/poranené svaly

- problémy s väzmi, šľachami, svalovými úponmi

- zlepšuje pohyblivosť citlivých a boľavých kĺbov

- chráni svaly a kĺby pred úrazmi

- zmierňuje opuchy končatín

- čiastočné ochrnutia

- zlepšuje držanie tela

- karpálny tunel

- haluxy

- plochá noha

- celková podpora hojenia