Malý basketbalista s prekrásnym gestom: Video, ktoré vás chytí za srdce

Chlapec ukázal, aká je pravá podstata športu.

Malý basketbalista sa stal hitom internetu. Stačilo mu na to jednoduché gesto. Hráč s číslom 50 dostal loptu, no nenamieril ju na kôš. Namiesto toho ju prihral svojmu oveľa menšiemu a slabšiemu spoluhráčovi Austinovi, ktorému chcel dopriať vytúžený kôš. Malého hráča povzbudzovalo aj početné publikum.

Chlapcovi sa to na prvý krát nepodarilo, no druhý pokus priniesol vytúžený bod. A z toho sa radovali aj protihráči. Najviac však malý Austin, ktorý parádnou a dojímavou oslavou chytil za srdce mnohých fanúšikov športu. Najväčšiu chválu však zožal skvelý spoluhráč, ktorého by chcel mať každý športovec vo svojom tíme.