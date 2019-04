Záhadný spisovateľ Paulo Coelho: Vieme o ňom len to, čo on sám chce

Zažívame vzrušujúcu dobu. Veci sa menia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Nové vynálezy, nová nádej, ale aj nové bezpečnostné výzvy a hrozby...

Svet 21. storočia ovplyvňujú vizionári, politici, finančníci, vedci, umelci i športovci, ktorí posúvajú svojimi činmi ľudstvo vpred. Práve im je venovaný seriál Velikáni našej doby. Jedným z nich je aj brazílsky spisovateľ Paulo Coelho (71).

Najprv treba uviesť, že o živote Paula Coelha vieme len to, čo on sám chce. O sebe nerád hovorí, a tak väčšina informácií o geniálnom autorovi pochádza z knihy Mág, ktorú o ňom napísal novinár Fernando Morais. Tomu spisovateľ síce nepovedal ani ň, ale dal mu prístup k svojmu archívu, denníkom a k stovkám magnetofónových pások, na ktoré si Coelho nahrával všetko, čo sa mu zdalo hodné zaznamenania.

Psychiatria

Narodil sa 24. augusta 1947 v Riu de Janeiro. Vraj už jeho príchod na svet bol veľmi dramatický. Lekári totiž po pôrode vyhlásili, že chlapec sa priotrávil plodovou vodou a narodil sa mŕtvy. Svoj prvý boj o život však nakoniec po troch dňoch vyhral...

Rodičia zapísali Paula na Jezuitské gymnázium svätého Ignáca, kde študovali deti z najlepších brazílskych rodín. Lenže jemu sa učiť nechcelo a škola ho nebavila. Na druhej strane až priveľa čítal a už ako deväťročný vyhral svoju prvú literárnu súťaž. Rodičom sa však nezavďačil, nechceli mať zo syna literáta, ale inžiniera. Keď prepadol, prešiel na menej náročné gymnázium, ale ani tam sa mu nedarilo.

Paulo bol až chorobne hanblivý a utiahnutý a keď v roku 1965 sfalšoval na jednom dokumente otcov podpis, čaša trpezlivosti rodičov s nepodareným synom pretiekla. Paula poslali na „prevýchovu“ do zariadenia pre mentálne chorých, kde chlapca podrobovali aj elektrošokom. Hoci sa o útek pokúsil trikrát, v liečebni zostal, až kým nedovŕšil 20 rokov.

„Moji rodičia si mysleli, že som psychopat. Bola to diagnóza. Zvykol som veľa čítať, bol som utiahnutý a kontakty s inými som nenadväzoval ľahko. Boli zúfalí. Nechceli ma zraniť, ale nevedeli, čo so mnou robiť. Odpustil som im. Nerobili to preto, aby ma zničili, ale aby ma zachránili. A bolo to z lásky. Keď niekoho milujete, ale chcete ho zmeniť na svoj obraz, vtedy môže byť láska veľmi deštruktívna. Je na vás, aby ste povedali – stop, milujem vás, ale aj tak spravím to, čo je pre mňa lepšie a vy nakoniec zistíte, že som mal pravdu,“ poodhalil po rokoch v jednom z mála rozhovorov pre médiá.

Sex a drogy

Po terapiách prišiel k poznaniu, že každý človek musí žiť so svojou porciou šialenstva. „Keď šialenstvo znamená byť iný ako normálny, tak je to pre mňa fajn. Keď však šialenosť ohrozuje človeka alebo spoločnosť, je to problém. Moje motto je – trocha šialenstva je zdraviu prospešná,“ hovorí dnes.

Po tejto skúsenosti sa Coelho na čas vzdal svojho sna stať sa spisovateľom, ale veľkú radosť rodičom aj tak nerobil. Stal sa z neho hipisák, drogoval, chľastal a užíval si neviazaný sex. Popritom precestoval Latinskú Ameriku a privyrábal si divadlom, písaním článkov do alternatívneho časopisu a textov piesní pre brazílskych rokových spevákov.

Jeho aktivizmus a najmä texty piesní, ktoré sa vtedajšej brazílskej vojenskej diktatúre zdali príliš ľavicové, dostali Coelha za mreže. V roku 1974 zažil spolu so svojou prvou manželkou Gisou jednu z najhorších vecí vo svojom živote. Krátko po výsluchu na polícii boli unesení a mučení. Až po rokoch Coelho zistil, že ho vtedy neuniesli banditi, ale tajná polícia. Táto trauma zanechala na Gise trvalé psychické stopy a rozišli sa.

Ani táto skúsenosť Coelha nezlomila, skôr naopak, možno práve tam sa otvorila brána k pochopeniu ľudského údelu, o ktorom píše vo svojich knihách. „Nie som taká tá milá osoba, ktorá každému prepáči. Nie, ja som bojovník. Mám vášeň pre život. To neznamená, že som pomstychtivý, ale som bojovník,“ povedal v jednom rozhovore.

Čáry-máry

V 70. rokoch sa napriek katolíckej výchove začal venovať mágii a okultizmu. Do denníka si napísal: „Je to moja jediná cesta a záchrana...“ Nová spiritualita ho dostala až do sekty Ordo Templi Orientis, v ktorej prijal meno Večné svetlo. V tom čase sa mal zaprisahať diablovi, že ak bude môcť uskutočniť všetky svoje sny, dá mu na revanš svoju dušu. Temné myšlienky úplne rozvrátili psychiku mladého muža a Coelho túto zmluvu verejne odvolal.

V roku 1976 sa opäť oženil s iba 19-ročnou Cecíliou, s ktorou žil v neviazanom sexuálnom zväzku a okrem mágie sa venoval aj vampirizmu. Z temných osídiel sa začal vymotávať v roku 1982, keď cestoval po Európe. V jeho biografii sa spomína mystický zážitok, ktorý Paula dostal späť na cestu svetla. Jeho duchovným majstrom sa stal muž z tajomného rádu, ktorý mu nariadil vykonať štyri pútnické cesty v duchu kresťanskej tradície. A práve vtedy sa začal napĺňať aj Coelhov sen o tom, že sa z neho stane veľký spisovateľ, ktorého bude poznať celý svet.

V roku 1982 vydal svoju prvú knihu Archívy pekla. Lenže stretla sa s minimálnym ohlasom. V roku 1986 mu vyšla kniha Praktický manuál vampirizmu, neskôr sa ju snažil dostať z predaja, lebo si uvedomoval jej pofidérne kvality.

Zlom nastal v tom istom roku, keď Coelho na príkaz svojho tajomného majstra absolvoval 800-kilometrovú púť do Santiaga de Compostela – španielskeho mestečka, kde má byť pochovaný apoštol Jakub. Na základe tejto skúsenosti, ktorá mala pre neho veľký duchovný význam, napísal knihu Pútnik z Compostely.

Naj kniha

Jeho najslávnejšou knihou je však jednoznačne Alchymista. Tipnete si, za aký čas ju napísal? Za dva týždne! Neskôr vysvetlil, že ten príbeh nosil roky v sebe, a preto to šlo tak rýchlo. Lenže úspech nebol jednoznačný.

Prvý náklad vyšiel v roku 1988 v portugalčine v počte 900 kusov. Druhý náklad vydavateľ neplánoval, ledva sa zbavil tých prvých kníh. Zlom prišiel až v roku 1993, keď Alchymista vyšiel v angličtine a v priebehu pár mesiacov sa z neho stal celosvetový bestseller. V rebríčku bestsellerov The New York Times figuroval Alchymista 315 týždňov! Rovnaký úspech žala kniha všade vo svete.

O čo v knihe ide? Je to magický príbeh o andalúzskom pastierovi, ktorý má sen, že v Egypte nájde veľký poklad. Jasné, že netreba zdôrazňovať, že namiesto zlata ide v tomto prípade o životnú múdrosť. A tej je Coelhova kniha (a všetky ďalšie) presýtená až-až. Citáty z Alchymistu dnes s obľubou používajú životní kouči a mentori na celom svete. A ľudia v nich hľadajú odpovede na svoje životné výzvy, akoby to bolo nové Písmo sväté.

Od napísania prvej knihy sprevádza Coelha jeden magický rituál. Ak nájde biele pierko, napíše novú knihu. „Pýtal som sa sám seba, mal by som napísať tú knihu? Nebol som si istý a povedal som si – keď dnes uvidím biele pierko, napíšem ju. Ak pierko neuvidím, nie je to môj osud. Našiel som ho, a tak som musel knihu napísať. A pri ďalšej knihe som nasledoval rovnaký rituál,“ priznal v jednom rozhovore.

Po rokoch si rituál, ktorý sa mu zdal príliš jednoduchý, upravil. Pierko musí nájsť už v januári, aby sa v ten rok pustil do písania. Už asi pierko dlho nenašiel, lebo naposledy mu nová kniha vyšla v r. 2012.

Hoci má dnes Coelho milióny čitateľov po celkom svete, nie všetci kritici ho chvália. Obviňujú ho z pozérstva, lacného duchovna a z plytkého autorského štýlu. „To, čo píšem, ide z mojej duše. Preto ma kritiky nezraňujú, lebo toto som ja. Keby som to nebol ja, keby som predstieral, že som niekto iný, vtedy by to mohlo môj svet vykoľajiť. Ale ja viem, kto som,“ odkázal im.

Katolík

O súčasnom súkromnom živote svetoznámeho autora sa veľa nevie. Od roku 1980 je jeho partnerkou bývalá brazílska umelkyňa Christina Oiticica a žijú v Ženeve. „Nemôžem povedať, že by som bol najvernejší manžel na svete, a to isté sa týka aj mojej manželky. Mali sme jednu-dve aférky, ale boli sme schopní dostať sa cez to,“ priznal pred médiami.

Manželia založili v roku 1996 charitatívny inštitút, ktorý pomáha starým ľuďom a deťom. Hoci Coelhovi už viac ako päť rokov nevyšla nová kniha, aktívny je na sociálnych sieťach, kde publikuje krátke príspevky. Tiež založil stránku s pirátskymi kópiami svojich kníh, kde si ich ľudia môžu zadarmo stiahnuť.

Napriek všetkej tej temnej minulosti, o ktorej sa špekuluje, Coelhovci sa verejne hlásia ku katolíckej viere a často chodia na omše. A svet čaká na nový príbeh z pera literárneho mága.

Čo napísal v Alchymistovi Otvoriť galériu Alchymista: Kniha po prvý raz vyšla v r. 1988. Dnes drží Guinnessov rekord ako najprekladanejšia kniha žijúceho autora a predalo sa jej vyše 65 miliónov kusov. Zdroj: Getty Images

- Keď si niečo praješ, celý vesmír sa spojí, aby si to mohol uskutočniť.

- Každý človek na Zemi, bez ohľadu na to, čo robí, hrá vždy hlavnú úlohu v histórii sveta. A obvykle o tom nevie.

- Nezabudni, že tvoje srdce je tam, kde je tvoj poklad. A že tvoj poklad musí byť nájdený, aby všetko to, čo si cestou objavil, mohlo mať zmysel.

- Keď človek miluje, všetko je ešte zmysluplnejšie.

- Len tí vytrvalí a neúnavní bádatelia dosiahnu Veľké dielo.

- Ľudia sa neboja neznámeho, pretože každý človek je schopný dosiahnuť všetko, čo chce a čo potrebuje. Bojíme sa len toho, že stratíme to, čo máme, život alebo pole. Ten strach však pominie, keď pochopíme, že náš príbeh a príbeh sveta písala tá istá Ruka.

- Život a cesta sú stále plné znamení.

- Nikdy neupúšťaj od svojich snov.

- Sleduj znamenia.

- Len málokedy dokážu peniaze oddialiť smrť.

- Na svete existuje reč, ktorej rozumejú všetci. Je to reč nadšenia, vecí robených s láskou a chuťou kvôli niečomu, po čom túži, alebo v čo verí.

Jeho naj knihy

Preložené boli do 80 jazykov a vychádzajú v 170 štátoch. Celkový

náklad bol okolo stoviek miliónov kusov.