Čo ste nevedeli o vládcoch sveta: Naj rekordy prezidentov! Kto najviac zbohatol?

Slovo prezident v týchto dňoch zaznieva zo všetkých strán. Veď boli voľby. Prezident býva zväčša najvyššia ústavná funkcia v štátoch, ktoré sú republikou.

Niekde má veľké právomoci a priamo ovplyvňuje chod krajiny, inde je to skôr čestná funkcia bez väčšej váhy. Kto bol vôbec prvý prezident? Kto vládol rekordne dlho? A kto pritom najviac zbohatol? Spoznajte naj pikošky zo sveta prezidentov.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Prvý prezident

Pasquale Paoli Otvoriť galériu Pasquale Paoli Zdroj: Getty Images

Ak ste si mysleli, že vôbec prvým prezidentom v dejinách bol otec americkej nezávislosti George Washington, tak ste na omyle. Prvá prezidentská funkcia sa o celých 34 rokov skôr ako Washingtonovi ušla Korzičanovi Pasqualovi Paolimu (*1725 - -†1807). Ten bojoval za nezávislosť Korziky od Janova a neskôr od Francúzska a zostavil pre ostrov text vlastnej ústavy. V roku 1755 bola vyhlásená nezávislá a zvrchovaná Korzická republika a Paoliho zvolili za jej prezidenta!

Najtučnejší

William Howard Taft Otvoriť galériu William Howard Taft Zdroj: Getty Images

Za najtučnejšieho prezidenta, aký kedy zastával úrad, je považovaný 27. prezident USA William Howard Taft († 72), ktorý zomrel v roku 1930. Ten podľa dostupných záznamov vážil 158 kilogramov a kolujú o ňom historky, že sa raz zasekol vo vani v Bielom dome. Po odchode z funkcie schudol 30 kilogramov.

Najkratšie v úrade

Pedro Lascuráin Otvoriť galériu Pedro Lascuráin Zdroj: Getty Images

Mexičan Pedro Lascuráin (*1856 - - †1952) sa stal prezidentom v roku 1913, a to na menej ako jednu hodinu, vďaka čomu ho svet pozná ako najkratšie vládnuceho prezidenta v histórii. Rebelujúci generál Victoriano Huerta ho zbavil postu po približne 40 minútach.

Najdlhšie pri moci

Fidel Castro Otvoriť galériu Fidel Castro Zdroj: Getty Images

No, asi ani netreba veľmi hádať, z akých končín by mohol pochádzať najdlhšie vládnuci prezident. V demokratických štátoch býva funkčné obdobie zväčša obmedzené a politici sa striedajú podľa vôle voličov. Ale v diktatúrach, tam prezidentov z úradu niekedy vynášajú až nohami napred.

Ako najdlhšie vládnuci vodca sa do dejín zapísal Fidel Castro († 89), ktorý na Kube vládol od roku 1959. Od vodcu revolúcie, potom premiéra, to v roku 1976 dotiahol až na prezidenta Kuby. A bol ním do roku 2008, keď sa zo zdravotných dôvodov rozhodol ďalej nekandidovať. Castro sa preslávil aj svojimi extrémne dlhými prejavmi. Je držiteľom Guinnessovho rekordu za prejav v OSN, kde v kuse rečnil 4 hodiny a 29 minút!

Najdlhšie v úrade

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo Otvoriť galériu Teodoro Obiang Nguema Mbasogo Zdroj: Getty Images

Prezidentského kresla sa drží ako kliešť! Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (76) je prezidentom Rovníkovej Guiney už od roku 1982, čo je 37 rokov! Moci sa ako veliteľ armády chopil v roku 1979 pri štátnom prevrate, keď zvrhol diktatúru svojho strýka. Jeho aj ďalších členov rodiny dal potom verejne popraviť.

Prvá žena

Vigdís Finnbogadóttir Otvoriť galériu Vigdís Finnbogadóttir Zdroj: Getty Images

Vrcholové štátne funkcie dnes už nie sú iba doménou mužov. Ale počuli ste už niekedy o prvej prezidentke? V roku 1980 sa ňou stala Vigdís Finnbogadóttir (88) a bolo to na Islande! Práve tento malý ostrovný štát na severe Európy je dnes pre svet príkladom v mnohých smeroch. A to aj vďaka šarmantnej Vigdís.

V 70. rokoch minulého storočia sa islandské ženy začali hlasno ozývať a žiadať pre seba rovnocenné postavenie v spoločnosti. V roku 1975 zorganizovali generálny štrajk, do ktorého sa zapojilo 90 % miestnych žien. A to už ani bojovní severskí muži nemohli ignorovať! Vďaka náladám v spoločnosti nakoniec Finnbogadóttir v roku 1980 presvedčivo vyhrala priame prezidentské voľby a s prehľadom porazila troch mužských protikandidátov. Islanďania si svoju revolučnú prezidentku veľmi obľúbili, vo funkcii ju potvrdili ešte tri razy a na čele ostrovného štátu bola až do roku 1996.

Hoci nemala priveľké právomoci, zasadzovala sa o ekologickú politiku, ochranu prírody a kultúrneho dedičstva Islandu. A v roku 1986 hostila vrcholný summit amerického prezidenta Ronalda Reagana a sovietskeho vodcu Michaila Gorbačova, na ktorom superveľmoci rokovali o znížení počtu jadrových hlavíc.

Najstarší

Hastings Banda Otvoriť galériu Hasting Banda Zdroj: Getty Images

V role prezidenta si všetci tak nejako predstavujú staršieho, distingvovaného politika, ktorý chce prezidentúrou urobiť bodku za svojou dlhou politickou kariérou.Najstarším mužom, aký kedy zastával túto funkciu, sa stal niekdajší prezident afrického Malawi Hastings Banda († 99). V úrade bol 28 rokov, lebo sám zo seba v roku 1971 spravil doživotného prezidenta. Spočiatku bol medzi obyvateľmi obľúbený, no časom sa z neho stal diktátor. Aj západné krajiny si začali všímať útlak v krajine a Banda bol donútený vypísať referendum, ktorého výsledkom boli prezidentské voľby v roku 1994, a tie ho nadobro vyhnali z kresla. Na konci svojej funkcie mal 96 rokov, čo z neho robí najstaršieho prezidenta.

Najmladší

Jean-Claude Duvalier Otvoriť galériu Jean-Claude Duvalier Zdroj: Getty Images

Jean-Claude († 63) mal iba 19 rokov, keď zasadol do kresla, čo z neho robí najmladšieho prezidenta, aký kedy žil. Klasifikoval ho na to fakt, že jeho otec sa vyhlásil za doživotného prezidenta Haiti a po smrti toto právo automaticky prešlo na jeho syna. Obaja Duvalierovci podporovali brutálne vojenské jednotky, ktoré páchali genocídu a bez milosti vydierali, týrali a vyvražďovali obyvateľov ostrova, ktorí sa im zdali nedostatočne lojálni.

Baby Doc, ako prezidenta prezývali, mal podľa mnohých prsty v obchode s drogami či s ľudskými orgánmi, ktoré pochádzali z tiel zavraždených ľudí. Duvaliera zvrhli v roku 1986 počas povstania. Viac ako 20 rokov žil vo vyhnanstve vo Francúzsku a keď sa v roku 2011 vrátil na Haiti, bol zatknutý a obvinený zo sprenevery. On všetko poprel a jeho prípad bol zastavený. Do svojej smrti v roku 2014 žil v hlavnom meste Port-au-Prince.

Najvyšší

Filip Vujanović Otvoriť galériu Filip Vujanović Zdroj: Getty Images

Niekdajší prezident Čiernej Hory je chlap ako... hora. Filip Vujanović (64) zastával funkciu prezidenta úctyhodných 15 rokov. Čo je však ešte úctyhodnejšie, je jeho výška. Politik meria rovné 2 metre a počas svojej funkcie bol známy tým, že odmietal ochranku. Ani sa nečudujeme, že prečo. Zdá sa však, ako by v tomto balkánskom štáte mali podmienku, že prezidentom môže byť iba urastený, statný muž. Vujanovića v úrade minulý rok v máji totižto vystriedal Milo Đukanović, ktorý meria 198 cm.

Najviac detí

John Tyler Otvoriť galériu John Tyler Zdroj: Getty Images

Odhaduje sa, že najviac detí mal spomedzi hláv štátov John Tyler (* 1790 - † 1862), ktorý viedol USA ako 10. prezident. Od roku 1815 do roku 1860 splodil s dvomi ženami 15 potomkov. Samozrejme, nie je vylúčené, že nejaký africký vodca mal detí oveľa viac, no ak sa bavíme o prezidentoch, vyhráva práve Tyler.

Najnižší

Benito Juárez Otvoriť galériu Benito Juárez Zdroj: Getty Images

Benito Juárez (* 1806 – † 1872) bol v poradí 26. prezidentom Mexika. Pôvodom to bol chudobný domorodec, z ktorého sa stal vzdelaný mešťan a politik, ktorý zastával post hlavy štátu 14 rokov, až do svojej smrti v roku 1872. Do histórie sa však zapísal najmä svojou výškou. So 137 centimetrami je považovaný za najnižšieho prezidenta v histórii.

Najbohatší

Vladimir Putin Otvoriť galériu Vladimír Putin Zdroj: anc

Kto je najbohatším prezidentom v histórii? Vyzerá to tak, že je ním ruský prezident Vladimir Putin (66). Hoci podľa jeho oficiálnych priznaní vlastní iba byt s rozlohou 74 m² v Petrohrade, dve staré autá sovietskej výroby a jeden ťahač, tak skutočnosť môže byť úplne iná. Americký finančník Bill Browder pred americkým Senátom uviedol, že Putinov majetok odhaduje na 200 miliárd dolárov! To je 178 miliárd €.

Len zbierka jeho hodiniek niekoľkonásobne prevyšuje priznané príjmy z výkonu funkcie prezidenta (a predtým premiéra), ktoré sa pohybujú v státisícoch eur. Stránka celebritynetworth.com je v odhadoch Putinovho bohatstva triezvejšia. Podľa nej má majetok v hodnote iba 70 miliárd dolárov (62 mld. €). Tak či tak, Vladimir Vladimirovič bohatstvo nedáva okázalo najavo. Je to skromný sympaťák, ktorý rád rybárči, lieta s divými husami a rozjíma v pravoslávnych kláštoroch.