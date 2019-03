Popôrodná depresia ju dohnala k ohavným myšlienkam: Tužila po smrti synčeka

Mladá mamička sa najskôr dieťatka nevedela dočkať, potom prišiel poriadny obrat.

Tahnee Knowles, 27-ročná prvorodička, sa rozhodla prehovoriť o jej popôrodnej depresii a o tom, aké pocity jej tento stav spôsoboval. Všetko to podľa nej začalo tým, že sa jej pokazili plány. Túžila totiž rodiť doma a riadne sa na to pripravila, avšak po istých komplikáciách bola napokon prevezená do nemocnice, kde aj porodila.

Následne pri prvom kontakte so svojím dieťatkom nepocítila k nemu žiadnu lásku či iné pocity. Celé týždne bojovala s depresiou, až sa o tom rozhodla povedať svojmu manželovi. Tahnee sa hnevala na celý svet a nevedela, ako tomu zabrániť. Dokonca sa pristihla pri tom, ako túži po smrti svojho synčeka Gusa a priala si, aby sa neprebudil zo spánku.

Ako informuje zahraničný portál Metro, mamička sa rozhodla svoj príbeh zverejniť, aby sa od nej poučili aj iné matky a nebáli sa vyhľadať pomoc. Tahnee je momentálne ako na horskej dráhe, raz sú jej emócie v poriadku, inokedy je na tom veľmi zle. Teraz ale vie, že spúšťačom bolo to, že si vysnívala pôrod doma, no napokon musela rodiť cisárskym rezom v najbližšej nemocnici.