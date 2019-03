Vlhová spravila v prvom kole niekoľko chýb: Šanca na zisk glóbusu je minimálna

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dosiahla v 1. kole nedeľňajšieho finálového obrovského slalomu Svetového pohára štvrtý najrýchlejší čas.

V andorrskom Soldeu útočila na pódiové umiestnenie, za vedúcou Američankou Mikaelou Shiffrinovou však zaostávala o výrazných 97 stotín sekundy. Medzi ne sa ešte vklinila Nemka Viktoria Rebensburgová, ktorá mala pred 2. kolom (12.15) odstup 0,59 s na líderku, a senzačne aj 17-ročná Novozélanďanka Alice Robinsonová (+0,84).

Vlhová živila pred záverečnými pretekmi sezóny ešte teoretickú šancu na zisk malého krištáľového glóbusu za obrovský slalom, to by však musela vyhrať a líderka priebežného hodnotenia disciplíny Shiffrinová skončiť mimo bodovanej pätnástky. Slovenská reprezentantka sa vydala na trať so štartovým číslom 3 a dostala sa po svojej jazde do vedenia, mrzieť ju však mohli dve drobné zaváhania v strmine a najmä chyba v plochej časti krátko pred cieľom. "Urobila som chyby, ktoré ma dosť veľa stáli. Nešlo sa mi možno až tak zle, no hneď začiatku to nebolo ideálne, v strmine som išla dosť na bránu a to ma vyhodilo. Tri bránky pred cieľom som išla príliš priamo, iba tesne som sa tam vopchala. Druhé kolo sa budem snažiť ísť naplno, uvidíme, ako to bude postavené. Budem sa snažiť riskovať" povedala Vlhová pre RTVS.

Shiffrinová, už istá víťazka veľkého glóbusu, nenechala nič na náhodu, predviedla dravú jazdu v optimálnej línii a konkurentkám sa už v 1. kole výrazne vzdialila. Ďalšie pretekárky zaostávali už vyše sekundu, piata Francúzka Tessa Worleyová mala na Američanku manko 1,23 s, šiesta Talianka Federica Brignoneová 1,25 s.

Profesionálnu kariéru ukončila v nedeľu dlhoročná švédska lyžiarska stálica Frida Hansdotterová. Rozlúčkovú jazdu poňala exhibične, oblečená v národnom kroji zastavovala na trati pri známych a priateľoch a rozdávala im z prúteného košíka koláče. V cieli zožala ovácie od pretekárov aj publika.