Černák sa nebál zhodiť rukavice ani proti Wilsonovi: Opäť sa dočkal pochvaly od trénera

Hokejisti Tampy Bay Lightning zvíťazili v stretnutí NHL na domácom ľade nad Washingtonom 6:3 aj vďaka gólu slovenského obrancu Erika Černáka 6:3.

Pre 21-ročného slovenského zadáka to bol už 4. gól v sezóne a celkovo 14 bod. Líder profiligy vytvoril klubový rekord v počte výhier (55) a bodov (114) v ročníku.

Černák si zapísal ešte dva plusové body a v závere zápasu dostal 10 minútový trest za bitku s Tomom Wilsonom.

Černák skóroval v 43. minúte, keď strelou z pravého kruhu prekonal Bradena Holtbyho medzi betóny a zvýšil na 4:2. Jeho zásah mal vzhľadom na zlepšujúci sa Washington veľký význam a napokon bol aj víťazný. Výkon mladého Slováka, ktorý bol na ľade 22 minút a 37 sekúnd vyzdvihol aj tréner Jon Cooper.

"Fyzické parametre, rýchlosť, sila, má všetko. V každom zápase podáva kvalitné výkony, nemá výkyvy, čo je veľmi dôležité," povedal Cooper pre klubový web. Černák zaznamenal dve strely a pripísal si päť hitov. Tvrdé súboje zvádzal najmä so zlým mužom Caps Wilsonom, s ktorým sa v závere dostal do šarvátky, pričom od väčšej bitky ich odtrhli rozhodcovia. Do konca základnej časti sa Tampa a Washington stretnú ešte dvakrát, dá sa očakávať, že veľkí muži si ešte účty vybavia.