Kandidát na prezidenta F. Mikloško: Od výsledkov som čakal viac

Klamal by som, keby som povedal, že je to výsledok, s ktorým som spokojný.

Samozrejme, čakal som viac. Vyhlásil to neúspešný kandidát na prezidenta František Mikloško na margo zatiaľ neoficiálnych predbežných výsledkov prezidentských volieb. Podľa nich získal viac ako 5,6 percenta hlasov.

"Nehodlám ale teraz hodnotiť, či už moju kampaň, alebo kde som urobil chyby," uviedol. Zopakoval však, že to bolo jeho posledné politické vzopätie. "Nehovorím to nejako skleslo, ale v tejto chvíli moje angažovanie sa ako politika, ktorý by sa chcel ešte zúčastniť nejakých volieb, definitívne končí," poznamenal Mikloško.

Jasno má v súvislosti s druhým kolom prezidentských volieb, ktoré bude o dva týždne. Otvorene zdôraznil, že Maroša Šefčoviča voliť nebude a neodporúča to ani svojim voličom. "Tento človek nemá moju dôveru, aby vystupoval a uchádzal sa o môj hlas," skonštatoval.

V prípade Zuzany Čaputovej nechá rozhodnutie na voličoch, aby sa rozhodli podľa svojho svedomia. "Ja sám sa rozhodnem podľa svojho svedomia a nebudem to v tejto chvíli špecifikovať," povedal Mikloško. Podotkol ale, že v rozhodujúcich chvíľach, ktoré boli krajné, vraj kládol celoživotný hodnotový systém nad politický pragmatizmus. "Viac k tomu nepoviem," doplnil Mikloško.

František Mikloško sa zároveň poďakoval svojej manželke a rodine, ale aj priateľom, ktorí patrili do jeho volebného štábu, pomáhali mu a podporili ho. Do volebnej centrály na Lazaretskej ulici ho prišiel podporiť napríklad humorista Oliver Andrásy či niekoľko súčasných i bývalých politikov. Boli medzi nimi napríklad Vladimír Palko a Peter Zajac, ale aj starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová a viacerí staromestskí miestni poslanci.