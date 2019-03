Štefan Harabin čaká na oficiálne výsledky: Je presvedčený že vyhrá

Prezidentský kandidát Štefan Harabin je napriek predbežným neoficiálnym výsledkom sobotňajších volieb naďalej presvedčený, že prezidentské voľby vyhrá.

"Ja idem voľby vyhrať," vyhlásil pred novinármi Harabin. Dodal, že treba si počkať na konečné výsledky volieb. "Myslím si, že ma podporil východ Slovenska, sever Slovenska, Horehronie a Nitra," povedal krátko po zverejnení prvých výsledkov.

Na otázku, či pre neho nebolo vhodnejšie spojiť sa s prezidentským kandidátom a predsedom ĽSNS Marianom Kotlebom, Harabin uviedol, že sa nikdy nedohaduje s nikým. "Odmietal som a aj vždy budem odmietať kupčenie. Ale počkáme si na koniec," zdôraznil.

Harabin aj v prípade volebného neúspechu si neplánuje založiť politickú stranu. "Pokiaľ mierite na zakladanie politickej strany, tak to neprichádza do úvahy. Ja nemám žiadnu politickú budúcnosť, nie som politik, som sudca Najvyššieho súdu. Prečo by som vstupoval do nejakej strany? Bol som pred rokom 1989 v strane a odvtedy som apolitický," uviedol Harabin.

V prezidentských voľbách po spočítaní viac ako 40 percent okrskových zápisníc naďalej vedie Zuzana Čaputová, ktorej sa podarilo získať 39,08 percenta hlasov. Za ňou nasleduje Maroš Šefčovič s 18,85 percentami hlasov, prvú trojicu kandidátov uzatvára Štefan Harabin s 14,58 percentami hlasov.