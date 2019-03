Rodičom zobrali dcéru po tom, ako nesúhlasili so zmenou jej pohlavia: Medzi mladými ľuďmi sa šíri nový trend

Dievča zverili do pestúnskej starostlivosti po tom, ako povedala učiteľom, že rodičia nepodporujú jej rozhodnutie o zmene pohlavia.

Riaditeľ školy oznámil rodičom, že jeho ruky „sú zviazané“. Dievča sa samo rozhodlo identifikovať sa ako chlapec. Tento prípad však nie je jediný. Vedúca profesorka Michele Moore varuje, že deti sú zverené do starostlivosti a je im dovolené zmeniť si pohlavie v škole, bez dovolenia ich rodičov. Myslí si, že im chýba „zmysluplná“ diskusia o tom, čo vlastne znamená identifikovať sa ako opačné pohlavie. Rodičia, učitelia ale aj doktori nemôžu spochybňovať ich rozhodnutie zo strachu, že budú označení ako transfobickí. Ďalšia rodina sa dozvedela o zmene dcérinho pohlavia až na rodičovskom združení.

Ukázalo sa, že minimálne tri deti boli zverené do pestúnskej opatery po tom, ako ich rodičia namietali ku ich zmene pohlavia. Debbie Hayton, učiteľka prírodných vied, ktorá sama prešla z muža na ženu povedala: „Takéto správy zvyšujú obavy. Stovky detí sa ženú do procedúr, ktoré v budúcnosti aj tak zmení, no nevyhnú sa psychologickým problémom a možno celoživotnej neplodnosti.“

Kvôli minuloročnej zmene v memorande o porozumení nemôžu učitelia, doktori ani iní profesionálni pracovníci zisťovať, čo dotyčnú maloletú osobu vedie ku zmene pohlavia. Môžu len súhlasiť s jej rozhodnutím, alebo čeliť sankciám.