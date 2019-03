Čo by bolo pre prezidentských kandidátov volebným úspechom? Drsné slová Harabina

Oddych a pohoda s rodinou. Tak by sa dal zhrnúť volebný deň horúcich favoritov na prezidenta, ktorí si po náročnej kampani užívali aspoň chvíle voľna. Avšak iba do uzavretia volebných miestností a sčítavania hlasov. Samozrejme, že každý kandidát očakáva výsledky vo svoj prospech - čo by teda pre niektorých z nich bolo volebným úspechom?