Dnes sa začína koniec Kisku v Prezidentskom paláci: Aké plány má na najbližšie mesiace?

Už sa mu to kráti. Prezident Andrej Kiska (55) odvolil tradične v Poprade spolu s manželkou Martinou.

Pred sebou má posledné necelé tri mesiace vo funkcii, ktorú následne odovzdá novej hlave štátu.

Pre moratórium nechcel Kiska hovoriť, komu dal hlas, no už skôr vyjadril svoju podporu Čaputovej. „Päť rokov uplynulo a veľa vecí sa v našej krajine zmenilo. Udalosti, ktoré sa nám vynárajú, ako sú napríklad prípad Bašternák, vražda Janka Kuciaka... Je nesmierne dôležité pokračovať v boji za slušné Slovensko. Bolo to päť rokov ťažkého boja, keď som musel otvárať veci dookola, či to bolo školstvo, zdravotníctvo, alebo rómska problematika,“ vyratúval Kiska.

Pripomína, že za posledné obdobie musel dať jasný hlas smerovaniu Slovenska v zahraničnej politike a že sa nechce stiahnuť ani po svojom konci v úrade. Inaugurácia novej hlavy štátu bude už v júni. „Určite budem vo svojom boji pokračovať a urobím všetko preto, aby sme mali novú vládu zloženú so schopných a slušných ľudí. Je to síce koniec, ale zároveň aj začiatok niečo iného. Volil som osobu, o ktorej som presvedčený, že presne v tomto boji bude pokračovať,“ dodal Kiska.

Na voľbách nechýbali ani predchádzajúci prezidenti. Rudolf Schuster krúžkoval v Košiciach aj napriek podlomenému zdravotnému stavu, keď nedávno trávil pre operáciu srdca týždeň v nemocnici. „Musel som druhýkrát vstať z mŕtvych a prísť voliť, lebo ja nemôžem vynechať voľby. Je to taká sila zvyku v rodine,“ povedal Schuster. Do miestnosti zavítal aj Ivan Gašparovič. Upozorňuje, že sľuby kandidátov treba vnímať opatrne. „Z toho, čo povedali, je tak možno v priamej kompetencii prezidenta 20 percent,“ uviedol.