Košiciam nepomohol ani Laco v bráne: Poprad delí od postupu jediné víťazstvo

Hokejistov HK Poprad delí už iba jedno víťazstvo od postupu do semifinále play-off najvyššej slovenskej súťaže Tipsport ligy.

V piatkovom treťom stretnutí štvrťfinále zdolali pred vypredaným domácim štadiónom hráčov HC Košice 4:2 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú mierne prekvapivo už 3:0.úvode tretej dvadsaťminútovky vyrovnal Eliezer Ščerbatov, ale nerozhodný stav vydržal iba približne dve minúty. Poprad poslal opäť do vedenia ďalší obranca Keni Karalahti. Náskok Podtatrancov vo východoslovenskom derby zveľadil v 57. min Jindřich Abdul. Jeho zásah sa napokon ukázal ako víťazný, keďže 74 sekúnd pred koncom tretej tretiny ešte znížil Tomáš Hričina.Zverenci Romana Stantiena môžu postup do semifinále stanoviť už v sobotu od 18.00 h pred vlastnými priaznivcami.

Hokej - Tipsport liga 2018/2019 - štvrťfinále play-off - tretí zápas (hrá sa na štyri víťazstvá) - piatok:

HK Poprad - HC Košice 4:2 (0:0, 1:0, 3:2) - stav série: 3:0

Góly: 36. Ťavoda (Zagrapan), 48. Karalahti (S. Takáč, Zagrapan), 57. Abdul (Belluš), 60. P. Svitana (D. Bondra) - 46. Ščerbatov (Dudáš), 59. Hričina (Ignatuškin, Šedivý)

Vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Stano, D. Konc st. - Výleta, Kacej, 4323 divákov

Roman Stantien, tréner HK Poprad: "Bol to veľmi náročný zápas, bolo to vyrovnané do konca. V tej powerplay je to aj o šťastí. Chlapci ukázali srdiečko a bojovnosť. Mali sme viac šancí, mohli sme skôr rozhodnúť. Chlapci ukázali svoju morálku a bojovnosť. Keby mi niekto povedal, že budeme viesť 3:0 proti Košiciam, by som sa na daného človeka díval prekvapene."



Roman Šimíček, asistent trénera HC Košice: "Zápas bol vyrovnaný, bol to kvalitný hokej z oboch strán. My sme v ťažkej situácii a neskladáme zbrane. Stále veríme v obrat, máme nádej a zajtra urobíme všetko preto, aby sme sériu vrátili do Košíc. Nie sme odovzdaný tím. Verím, že táto prehra chlapcov namotivovala."

Zostavy:

Poprad: Vošvrda - D. Brejčák, Miner, Petran, K. Karalahti, Salija, Erving, Ťavoda - P. Svitana, Mlynarovič, D. Bondra - Buzzeo, Zagrapan, S. Takáč - Matúš Paločko, Heizer, K. Miller - Belluš, L. Paukovček, Abdul

Košice: J. Laco - Koch, T. Slovák, Šedivý, Derľuk, Dudáš, Čížek, Pulli - L. Nagy, Brophey, J. Sýkora - Š. Petráš, Suja, Spilar - Marcel Haščák, Ignatuškin, Ščerbatov - T. Klíma, Galamboš, Jokeľ - Hričina

HK Dukla Trenčín - HK Nitra 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)

Góly: 11. Krejči (Sojčík), 23. Hecl, 35. Dlouhý (Mikula), 46. Ölvecký (Sojčík), 58. Krejči - 42. Buček (Pupák, Rapáč), 50. Pätoprstý (Slovák, Pupák), 58. McCormack (Lantoši). Rozhodovali: Müllner, Štefík – Šefčík, Gegáň, vylúčení: 5:7, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 6150 divákov.

/stav série: 2:1/

Zostavy: Trenčín: Valent - Rýgl, Krejčí, Cebák, Frühauf, Bokroš, Gula, Pardavý, Bohunický - Radivojevič, Ölvecký, Sojčík - Bartovič, Radjenovic, Hecl - Varga, Švec, Mikula - Hlinka, Dlouhý, Hudec

Nitra: Hanuljak – Mezei, McCormack, Pupák, Korím, Rais, Versteeg, Sloboda – Blackwater, Slovák, Lantoši – Scheidl, Kerbashian, Majdan – Buček, Bortňák, Rapáč – Hrušík, Šiška, Čaládi - Pätoprstý

Antonín Stavjaňa (hlavný tréner HK Nitra): "Dukla bola štyridsať minút lepšia. My sme ukázali, čo chceme hrať až v záverečnej tretine. Zmenili sme zostavu, Dalibora Bortňáka som nechal sedieť. Povedali sme si v šatni, že hráme o náladu a ľudí do ďalšieho zápasu. V sobotu by sme mali začať tak, ako sme dnes skončili.“

Ján Pardavý (asistent trénera HK Dukla Trenčín): "Videli sme výborný zápas pred skvelou kulisou. Bolo to trochu zvláštne, od začiatku bolo veľa presiloviek či oslabení. Súper nás v záverečnej časti dostal pod enormný tlak, no 'ubojovali' sme to. Ukázalo sa, že ofenzívny hokej hráme celú sezónu, hoci o nás tvrdili, že sme defenzívny tím. Predviedli sme atribúty, ktoré od našich hráčov chceme vidieť vždy.“