Silný vietor opäť zaútočí na väčšinu Slovenska: Môže spôsobiť aj menšie škody

Na západe a severe Slovenska sa v noci z piatka na sobotu (16. 3.) rozfúka.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa.

Podľa predpovedí by mohol vietor v nárazoch miestami dosiahnuť rýchlosť 65 – 80 km/h. "Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," uvádza SHMÚ na svojej webovej stránke. Výstraha predbežne platí od piatka od 22.00 h do soboty (16. 3.) do 5.00 h.

Počas soboty sa však môže v niektorých lokalitách rozfúkať ešte viac. Silnejší vietor na horách očakávajú meteorológovia na západe krajiny v okresoch Bratislava, Pezinok a Malacky. Pozor si treba dávať aj v okresoch Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno.

Vietor by mohol miestami dosiahnuť rýchlosť 135 – 150 km/h, SHMÚ preto vydal výstrahu druhého stupňa. "Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," upozorňuje SHMÚ. Výstraha platí predbežne do 6.00 h na západnom Slovensku, v severných oblastiach do 17.00 h.